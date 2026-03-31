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Efacec é “boa candidata a ser uma das maiores vendas” da Mutares

  • ECO
  • 9:29

Fundo de investimento alemão diz que a empresa de Matosinhos "está a beneficiar de forma desproporcionada da expansão e modernização aceleradas da infraestrutura energética crítica na Europa”.

Quase a completar três anos desde que comprou a Efacec, momento a partir do qual a pode alienar, a Mutares vê “progressos operacionais claramente visíveis”, ao ponto de considerar a empresa portuguesa como “uma boa candidata a protagonizar uma das maiores vendas” da história do fundo, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios.

Numa atualização do desempenho do seu portefólio, o fundo de investimento alemão, criado em 2008, realça que a Efacec “está a beneficiar de forma desproporcionada da expansão e modernização aceleradas da infraestrutura energética crítica na Europa”, apontando que, “com uma rentabilidade significativamente melhorada e uma elevada visibilidade graças a uma carteira de encomendas robusta, está numa excelente posição para beneficiar do crescimento estrutural no domínio das redes elétricas resilientes e digitalizadas“.

Os alemães da Mutares “puxam” dos números da empresa portuguesa de engenharia e tecnologia, com sede em Matosinhos, que emprega cerca de 1.660 trabalhadores: a carteira de encomendas ronda os 1,5 mil milhões de euros, enquanto a entrada de encomendas em 2025 foi superior a 450 milhões de euros; a margem EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou para 14% e prevê-se que cresça para cerca de 20% até 2027. Além disso, a estimativa para o EBITDA é de “40 a 50 milhões de euros em 2026”.

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