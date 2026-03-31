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EPAL aposta em TikTok para chegar aos mais jovens

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O lançamento de um canal oficial no TikTok surge no âmbito da sua ambição de modernizar a comunicação institucional, diversificar formatos e apostar em narrativas mais humanas.

A EPAL lançou o seu canal oficial no TikTok, tornando-se a primeira entidade gestora do setor do ambiente em Portugal a entrar nesta plataforma. Com esta aposta, a empresa quer aproximar-se das gerações mais jovens através de conteúdos digitais criativos e focados em literacia hídrica e sustentabilidade.

Este movimento surge no âmbito da sua ambição de modernizar a comunicação institucional, diversificar formatos e apostar em narrativas mais humanas, inclusivas e alinhadas com as tendências atuais das redes sociais.

A EPAL está a ter apoio inicial por parte de uma agência, de forma a garantir a capacitação de competências internas. No entanto, não especifica qual. A curto prazo, essa gestão será interna, como já acontece em todas as redes e plataformas da empresa.

O vídeo inaugural do novo canal assinala também o lançamento da campanha “A EPAL é PET Friendly”, protagonizada pela atriz e influenciadora Sara Prata e pelos seus animais de companhia. “A campanha apresenta um novo posicionamento da marca no universo digital — mais emocional, próximo e orientado para pessoas, animais e para a experiência na cidade”, explica a empresa, em comunicado.

A campanha foi desenvolvida internamente e foram desenvolvidos vários suportes, como mupis, sinalética própria, anúncios de imprensa, campanha nas redes sociais. Estão previstos outdoors e ainda ações com micro influencers.

A iniciativa inclui o novo espaço PET Friendly da EPAL na loja da sede e “integra ainda a promoção de coleções sustentáveis, reforçando o compromisso da empresa com práticas ambientais e com a sensibilização da comunidade para o valor da água”. Além disso, 25% das vendas revertem a favor das associações de proteção animal parceiras do projeto.

@epal_lisboa_

A EPAL chegou ao Tik Tok...e não veio sozinha🐾 A EPAL agora é PET Friendly! Com este projeto os teus amigos de 4 patas são mais do que bem-vindos à loja da sede e ainda podem conhecer a nova coleção PET. EPAL AEPALEPETfriendly ProteçãoAnimal ResponsabilidadeSocial Inclusão @sara__prata@Sara Prata

♬ som original - EPAL - EPAL

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