Mercado Ibérico

Espanha redefine modelo reprodutivo, com uma maternidade cada vez mais tardia

  • Servimedia
  • 8:25

A idade média de maternidade em Espanha ultrapassa os 32 anos e a do primeiro filho situa-se acima dos 31, uma das mais elevadas da Europa.

A reprodução assistida tem-se consolidado em Espanha face ao adiamento progressivo da maternidade. De acordo com dados das clínicas IVI em Espanha, a procura por tratamentos de fertilidade aumentou significativamente nos últimos cinco anos, com crescimentos de 110% em Málaga, 48,5% em Maiorca e 31,2% em Saragoça. A idade média das mulheres que recorrem a estes tratamentos situa-se em cerca de 39 anos, um dado que, segundo a IVI, confirma o adiamento sustentado do projeto de maternidade em Espanha.

A diretora da IVI Madrid, a Dra. Anabel Salazar, salientou que «as mudanças na sociedade refletem-se em todos os domínios da vida e, no que diz respeito à fertilidade, esse reflexo é especialmente visível». Acrescentou que «a inovação na medicina reprodutiva permitiu que muitas mulheres possam planear a sua maternidade de forma consciente e com maiores garantias quando, por motivos pessoais ou profissionais, decidem adiar esta etapa».

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), a idade média de maternidade em Espanha ultrapassa os 32 anos e a do primeiro filho situa-se acima dos 31, uma das mais elevadas da Europa. A isto junta-se a queda contínua do número de nascimentos durante a última década, num contexto de envelhecimento populacional e dificuldades na renovação geracional.

Esta mudança pode ser atribuída a fatores sociais e económicos, como um maior investimento na formação, a consolidação profissional tardia, a instabilidade laboral, as dificuldades de conciliação e a ausência de um parceiro estável. Tudo isto faz com que a maternidade se integre cada vez mais em projetos de vida mais amplos e complexos e se desloque para fases posteriores da vida. Do ponto de vista biológico, a fertilidade feminina começa a diminuir de forma mais acentuada a partir dos 35 anos, o que gera um desfasamento crescente entre o calendário de vida e as possibilidades reprodutivas reais.

VITRIFICAÇÃO

Perante este cenário, a preservação da fertilidade ganha protagonismo na medicina reprodutiva. Entre os tratamentos com maior crescimento destaca-se a vitrificação de óvulos, que registou um aumento generalizado superior a 40% nos últimos anos, de acordo com a análise interna do IVI a nível nacional. Cidades como Málaga (+241%) e Maiorca (+276%) lideram esta tendência.

A preservação da fertilidade ganha importância entre as mulheres que desejam adiar a maternidade sem renunciar às suas opções reprodutivas atuais. Salazar destacou que «muitas das mulheres que hoje recorrem à vitrificação de óvulos não o fazem sozinhas, mas acompanhadas pelos seus parceiros, o que evidencia que o adiamento da maternidade é um problema global que afeta ambos os membros do casal e não exclusivamente as mulheres».

A par da preservação da fertilidade, a fertilização in vitro continua a ser um dos pilares da reprodução assistida em Espanha. Este tratamento registou um crescimento notável nos últimos anos, com aumentos próximos dos 30% em cidades como Barcelona, Bilbau e Saragoça.

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