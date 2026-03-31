Estão abertas as candidaturas para a 8ª edição Heróis PME

As candidaturas à 8.ª edição dos Prémios Heróis PME já estão abertas e decorrem no site oficial da iniciativa. Esta nova edição reforça o compromisso da Yunit Consulting em valorizar histórias de resiliência e de inovação que acontecem em micro, pequenas e médias empresas do país.

Criada em 2016, esta iniciativa consolidou-se como um movimento nacional que procura reconhecer e amplificar histórias reais de transformação empresarial, de forma a valorizar o impacto social e económico das PME portuguesas. Ao longo das últimas edições, o prémio assumiu um crescimento notável, refletido sobretudo na edição de 2025, que atingiu um recorde absoluto de 135 candidaturas, um aumento de 52% face ao ano anterior.

A edição de 2025 recebeu candidaturas distribuídas por todo o território nacional, com empresas de norte a sul do país. Além deste dinamismo geográfico, houve também uma diversidade setorial relevante, com especial predominância das áreas da Tecnologia e Informática, dos Serviços e da Indústria, que apresentaram o maior número de candidaturas em 2025.

Em 2026, as empresas podem voltar a candidatar-se às categorias de Micro, Pequena e Média Empresa, bem como às distinções temáticas de Transformação Digital, Internacionalização, Sustentabilidade e Startup. Cada candidatura deverá assentar numa história real, comprovável, que demonstre a superação de desafios, a inovação e o impacto positivo na comunidade e no setor em que a empresa opera.

A 8ª edição volta a contar com o apoio de três parceiros institucionais que acompanham o projeto há vários anos: a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a Associação dos Atletas Olímpicos Portugueses e a Startup Portugal. Estes parceiros participam nos processos de avaliação para reforçar a credibilidade e a transparência do percurso de seleção das finalistas. A CNN Portugal junta-se também como parceira de comunicação.

“Este crescimento expressivo mostra que as PME portuguesas continuam a acreditar no seu valor e na importância de partilhar as suas histórias. Há uma vontade genuína de mostrar o trabalho invisível, de partilhar histórias que normalmente ficam dentro de portas. As empresas querem ser ouvidas e querem inspirar outras. É essa vontade de se darem a conhecer que torna os Heróis PME um movimento tão forte“, afirmou Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting.