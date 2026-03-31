Estão abertos os concursos de apoio ao cinema e audiovisual abriram com 33,3 milhões

O valor total do programa de apoio ao cinema era superior em 2025, porque incluía o apoio de um milhão de euros para a produção de longas-metragens de animação, bienal.

Os programas de 2026 de apoio ao cinema e audiovisual abriram esta terça-feira, com 33,3 milhões de euros de dotação, num aumento de 2,7 milhões de euros face a 2025, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com a declaração de prioridades do ICA, o apoio à realização de festivais de cinema, que é plurianual (a três anos), abriu com uma dotação de 3,3 milhões de euros, com um aumento de 600 mil euros face ao concurso que abriu em 2023.

Na área do apoio ao cinema, os programas que são destinados à escrita e desenvolvimento, produção, coprodução, exibição e distribuição totalizam 15,6 milhões de euros.

Por comparação com 2025, nesta área do cinema, há um ligeiro aumento de verbas no programa de apoio à distribuição de filmes portugueses — passando de 900.000 euros para um milhão de euros — e no programa de apoio à exibição, com um acréscimo de 50 mil euros para um total de 600 mil euros.

No entanto, o valor total do programa de apoio ao cinema era superior em 2025 — com 16,2 milhões de euros — porque incluía o apoio de um milhão de euros para a produção de longas-metragens de animação e que é bienal.

O programa de apoio a primeiras obras de longa-metragem de ficção mantém a dotação de 3,9 milhões de euros.

O mesmo acontece com o programa de apoio ao audiovisual e multimédia, que congrega 7,6 milhões de euros, igual a 2025.

O programa de apoio à formação de públicos nas escolas, que é igualmente trienal e nesta edição é para a formação de estudantes na área do cinema e audiovisual, ganhou mais 30 mil euros, para um total de 330 mil euros.

Na área da internacionalização de obras portuguesas, com um total de 1,7 milhões de euros, destaque para o apoio às associações do setor (que é bienal), que conta este ano com 580 mil euros, com um ligeiro aumento de 10 mil euros em relação a 2024.

Os programas de apoio Ad Hoc e os protocolos de coprodução entre Portugal e o Brasil, Uruguai, Itália e Luxemburgo totalizam 860 mil euros, num valor igual a 2025.