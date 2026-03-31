Eversheds Sutherland assessora a Etu Energias

A Eversheds Sutherland assessorou a Etu Energias no âmbito do Contrato de Compra e Venda para a aquisição de uma participação de 20% no Bloco 14 e de uma participação de 10% no Bloco 14K, à Azule Energy, em Angola.

“Prevê-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2026, estando sujeita à verificação das condições habituais para este tipo de operações, incluindo a obtenção das necessárias aprovações regulatórias”, referem em comunicado.

A equipa da Eversheds Sutherland envolvida na peração foi liderada pelo sócio João Robles e integrou ainda os sócios Diogo Bernardo Monteiro e João Rocha de Almeida, a associada principal Sara M. Rodrigues, o associado sénior Alberto Júlio Paulino, a associada Leonor Gago da Câmara , os associados juniores João Maria Cunha e Tomás Barbosa Ferreira

A assessoria jurídica da Eversheds Sutherland em Portugal foi realizada em estreita colaboração com o seu escritório associado em Angola, a EVC Advogados | Eversheds Sutherland, e com o envolvimento da Eversheds Sutherland dos Países Baixos. Contou também com a participação da White & Case na vertente da assessoria jurídica internacional.

“A transação reforça a posição da Etu Energias no setor upstream angolano, aumentando a sua exposição a ativos de produção de elevada qualidade em águas profundas, com infraestruturas de produção já em operação, perfis de produção estáveis e forte potencial de geração de cash flow, localizados na prolífica Bacia do Congo Inferior”, refere o escritório.