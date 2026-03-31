Francesa de IA Mistral capta quase 723 milhões de euros para financiar centro de dados

A francesa de inteligência artificial (IA) Mistral captou 830 milhões de dólares, quase 723 milhões de euros, para financiar o seu futuro centro de dados na região Île-de-France, anunciou esta semana a tecnológica.

De acordo com o Financial Times (FT), esta foi a primeira ronda de financiamento para apoiar a construção de centros de dados (data centers) com tecnologia Nvidia em toda a Europa.

“Fortalecer a nossa infraestrutura na Europa é essencial para capacitar os nossos clientes e garantir que a inovação e a autonomia em IA permaneçam no centro da Europa“, afirmou Arthur Mensch, presidente executivo (CEO) da Mistral, num comunicado

O investimento acontece num momento de rápido crescimento da tecnológica, impulsionado por empresas e governos que procuram alternativas europeias de soberania às big tech norte-americanas como Amazon, Google e Microsoft.

Lançada em junho de 2023, a empresa desenvolveu o chatbot Le Chat, concorrente do ChatGPT da OpenAI. A Mistral já tinha anunciado planos de investir 4.000 milhões de euros na construção de infraestrutura de IA, incluindo instalações em França e na Suécia, de acordo com o FT.

A tecnológica francesa pretende usar os recursos obtidos junto de sete bancos para financiar a capacidade computacional necessária para a sua infraestrutura, incluindo a aquisição de aproximadamente 13.800 chips da gigante norte-americana Nvidia.

“Este financiamento representa um passo importante, pois sublinha a confiança que os principais bancos internacionais têm no modelo de negócio da Mistral AI, na solidez dos seus projetos e contratos e na relevância de mercado das suas ofertas de infraestrutura de IA”, afirma a tecnológica, em comunicado.

A Mistral, uma das poucas empresas europeias a aventurar-se na corrida da inteligência artificial contra gigantes norte-americanos e chineses, assinou um acordo com a Agence France-Presse (AFP), em janeiro de 2025.