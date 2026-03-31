.IA

IA acelera a guerra, esvazia o controlo humano e dá poder às ‘Big Tech’

Com a inteligência artificial (IA) a ser "utilizada em todo o ciclo do conflito", há cada vez menos participação humana nas cadeias de decisão militares. Direito internacional "não funciona aqui".

ECO Fast
  • A inteligência artificial está a transformar profundamente os conflitos armados, comprimindo o tempo de decisão e alterando o equilíbrio de poder entre Estados e empresas privadas.
  • A compressão do ciclo de decisão militar levanta preocupações sobre a falta de controlo humano em decisões sensíveis tomadas em contexto militar.
  • A ausência de regulamentação clara sobre a utilização de IA na Defesa pode resultar numa privatização da guerra, colocando em risco a soberania dos Estados e a segurança global.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

A inteligência artificial (IA) já não é um conceito lateral nos conflitos armados. Está a entrar em todo o ciclo da guerra, a comprimir o tempo de decisão, a tornar mais opacos os processos de comando e controlo e a criar um novo problema político e jurídico: enquanto os Estados tentam acompanhar a velocidade da tecnologia, as grandes empresas privadas ganham peso real sobre decisões que antes pertenciam quase em exclusivo aos Estados.

Esta foi a linha de força do primeiro painel da 7.ª Talk .IA, organizado pelo ECO no âmbito de uma parceria entre o .IA e o eRadar, no qual o contra-almirante António Gameiro Marques (ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança), Pedro Lomba (advogado e sócio da PLMJ) e Carlos Manuel de Oliveira (Humantech AI Researcher) discutiram a forma como a IA está a mudar o setor da Defesa e o equilíbrio de poderes. A iniciativa decorreu nesta segunda-feira, 30 de março.

No arranque do debate, António Gameiro Marques resumiu a mudança de paradigma numa frase simples: “A IA é utilizada em todo o ciclo do conflito.” Para o ex-diretor do Gabinete Nacional de Segurança, a transformação é profunda porque a tecnologia entrou já não apenas na execução, mas também no planeamento, na recolha e tratamento de informação e na própria decisão.

As forças armadas, lembrou, operam segundo o ciclo de Boyd — “observação, orientação, decisão e ação”, definido nos anos 70 pelo Coronel da Força Aérea americana John Boyd e é precisamente esse ciclo que está a ser comprimido. “Há cada vez menos pessoas no ciclo”, disse, acrescentando que o ponto crítico continua a ser o momento da orientação, quando se tenta dar sentido ao que foi observado e transformá-lo em decisão operacional.

O problema, explicou, é que a velocidade a que os sistemas processam informação está a tornar cada vez mais ilusória a ideia de que o humano continua a controlar o processo. “Pode haver a ilusão do man in the loop”, afirmou. “Só que aquilo acontece tão rápido, quando nós queremos ver, já não percebemos o que é que aconteceu, porque já houve milhares de ciclos entretanto. (…) E a partir daí, o estarmos in the loop, no ciclo, é apenas fictício.”

A mesma ideia foi reforçada por Pedro Lomba, sócio da PLMJ, quando sublinhou que a compressão do tempo “torna muito difícil (…) o exercício do julgamento e da deliberação humana”. O ponto comum entre ambos foi claro: a IA não está apenas a tornar a guerra mais rápida. Está também a reduzir o espaço efetivo da intervenção humana.

Mas a aceleração do processo decisório não significa necessariamente mais segurança. Pelo contrário. Carlos Manuel de Oliveira foi taxativo neste ponto: “Eu acho que estamos mais vulneráveis.”

O investigador argumentou que a adoção de IA na defesa criou um novo conjunto de fragilidades e dividiu-as em três planos. O primeiro é o material ou físico, ligado “à proliferação de armas e da escalada cada vez maior da procura deste tipo de armas autónomas”. O segundo é o cibernético, que inclui ataques informáticos, desinformação e data poisoning — a possibilidade de um adversário interferir nos sistemas de IA, adulterar os dados e “alterar completamente as regras do jogo, alterar os alvos”. O terceiro é ético, social e político: a ausência de regras claras, a incerteza quanto à responsabilidade e a dificuldade em travar usos abusivos da tecnologia.

Gameiro Marques acrescentou um elemento que ajuda a perceber por que razão o risco aumenta à medida que a IA ganha protagonismo: a saturação cognitiva. “As pessoas que estão em operações (…) recebem milhares de fontes de informação. E esses milhares de fontes de informação saturam a capacidade cognitiva da pessoa”, disse. A tecnologia amplifica a capacidade humana de tratar dados, mas também pode afastar o decisor do processo ao ponto de o controlo se tornar meramente formal — “nós não estarmos no loop e nem conseguirmos estar no loop, porque aquilo calcula a uma velocidade que é absolutamente estonteante. É isso que não pode ser”, defendeu o militar.

António Gameiro Marques, ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança.Hugo Amaral/ECO

“Estamos no pior período possível” para estabelecer regras na Defesa

Se a guerra está a acelerar e a tornar-se mais opaca, a pergunta seguinte é inevitável: quem a regula? Ora, para Pedro Lomba, “estamos no pior período possível para acertar internacionalmente regras sobre a utilização de IA na defesa”, afirmou o advogado. E a razão é dupla. Por um lado, porque há conflitos em curso e “nenhum Estado quer vincular-se a regras” que possam reduzir a sua margem estratégica. Por outro, porque existe “uma grande fragilidade das instituições multilaterais”. O momento seria o mais importante para definir limites, mas é simultaneamente o mais frágil para que esses limites possam emergir.

O próprio conceito de “controlo humano significativo”, tantas vezes invocado no debate sobre armas autónomas, permanece insuficientemente definido. “Não existe no plano jurídico, do meu conhecimento”, disse Lomba. E isso agrava um problema estrutural: “Os grandes princípios do direito internacional humanitário foram pensados para cadeias humanas claras, legíveis e não funcionam para aqui”, resumiu.

O investigador Carlos Manuel de Oliveira foi na mesma direção, descrevendo o cenário atual como “um vácuo legislativo” que pode abrir espaço a situações “mais arriscadas do que anteriormente”.

Estamos no pior período possível para acertar internacionalmente regras sobre a utilização de IA na defesa.

Pedro Lomba

Advogado e sócio da PLMJ

Sistemas militares ‘escapam’ ao AI Act

A Europa surge neste debate como um caso especialmente paradoxal, destacou no debate o sócio da PLMJ: “O direito europeu fez uma coisa curiosíssima: quando mais se precisava que a União Europeia regulasse a IA na defesa, excluiu-a.”

“No continente que mais fez até agora para regular a IA, quando chegámos à defesa, a União Europeia disse ‘eu não consigo, eu não posso, porque há uma cláusula de segurança nacional, porque esta exceção é controversa, porque o Conselho pede unanimidade dos Estados-membros e eu não consigo pôr estes Estados todos de acordo’… Este é verdadeiramente o paradoxo com que estamos confrontados. Não acho que seja um paradoxo nada fácil de resolver”, criticou e resumiu Pedro Lomba.

Pedro Lomba, sócio da PLMJ.Hugo Amaral/ECO

Foi com este pano de fundo que entrou em cena um dos temas mais politicamente difíceis do painel: a deslocação de poder da mão dos Estados para as grandes tecnológicas. O caso da Anthropic contra o Pentágono serviu de exemplo concreto para essa disputa. Para Pedro Lomba, o conflito diz respeito, no fundo, a quem tem a decisão última sobre a utilização militar da IA. “É uma luta entre quem controla a IA”, afirmou. “Nesse sentido, é uma luta de soberania.”

António Gameiro Marques foi mais longe na leitura: Certamente aqui na sala todos estaremos de acordo com as motivações da Anthropic. Mas, no fundo, vejam o que se passou: foi alguém, um setor privado, uma empresa privada, em que o board foi eleito lá pelos sócios, que contestou, que confrontou um governo democraticamente eleito. Esta é a realidade. Tal como aqui há uns anos, no primeiro mandato do senhor Donald Trump, a rede X, se bem se lembram, decidiu bani-lo. Isso chama-se o quê? Censura! Mas aquilo é uma empresa privada que tomou uma decisão que a maior parte das pessoas concordam.” Daí, concluiu: “Os modelos democráticos como nós os temos, estão a soçobrar em relação às Big Techs.”

Os modelos democráticos como nós os temos, estão a soçobrar em relação às Big Techs.

António Gameiro Marques

Ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança

Carlos Manuel de Oliveira reforçou essa ideia com exemplos mais concretos. “Muitas empresas tecnológicas estão praticamente a ter um poder efetivo sobre a guerra e sobre a paz”, afirmou, lembrando o impacto que teve a decisão de Elon Musk de desligar o serviço de internet por satélite da Starlink durante a contraofensiva da Ucrânia contra a Rússia. O argumento é que, à medida que a guerra depende mais de software, conectividade, cloud, dados e modelos de IA, o poder sobre o conflito deixa de estar apenas nas mãos dos Estados e passa também para empresas que controlam infraestrutura, plataformas e serviços essenciais. “Podemos criar uma situação que é a privatização da guerra”, advertiu o investigador.

Carlos Manuel de Oliveira, Humantech AI ResearcherHugo Amaral/ECO

Se a tecnologia acelera a decisão e distribui o poder por mais atores, a questão da responsabilidade torna-se ainda mais difícil. Pedro Lomba insistiu que, antes de discutir proibições absolutas ou tratados internacionais, será preciso construir mecanismos de responsabilização que permitam perceber o que aconteceu, com que dados, segundo que critérios e em que momento. “Há várias variáveis que têm que ser definidas”, disse, enumerando algumas: “Quais são as utilizações previsíveis daquele sistema? Que informação é que aquele sistema recolhe sobre os alvos? O que é que aquele sistema deixa em termos de dados que permitam a rastreabilidade pós-decisão?” Sem esses elementos, o problema da responsabilidade dissolve-se.

Podemos criar uma situação que é a privatização da guerra.

Carlos Manuel de Oliveira

Humantech AI Researcher

Gameiro Marques sugeriu uma pista prática para lidar com a opacidade: usar sistemas para verificar sistemas. Recorreu ao exemplo da aviação comercial, onde um Airbus A350 integra sistemas construídos por equipas distintas que se verificam mutuamente. “Estão-se permanentemente a verificar uns aos outros”, disse. “Então porquê é que não se desenvolve (…) um ser de silício, um IA, que verifica se o outro está ou não está a fazer asneiras?” A lógica é simples: se a IA opera a uma velocidade que o humano já não consegue acompanhar, talvez parte da resposta passe por mecanismos automáticos de controlo técnico, capazes de competir com a mesma velocidade.

Carlos Manuel de Oliveira não excluiu essa via, embora com cautelas: “Controlo humano é possível desde que haja vontade política e controlos técnicos são passíveis de ser feitos com as limitações que existem da opacidade das aplicações.”

A 7.ª Talk .IA olhou para o setor da Defesa em parceria com o eRadar.Hugo Amaral/ECO

Formação em IA “ainda não começou”

Nenhum dos intervenientes sugeriu que a evolução tecnológica possa ou deva ser travada. A solução, na leitura comum do painel, está em reduzir o fosso entre o que a tecnologia já permite e a capacidade institucional, jurídica e humana de a enquadrar. “Como é que fazemos? Com formação e com regulação”, disse António Gameiro Marques. E avisou que, no caso da IA, a primeira ainda está longe de acompanhar a segunda: “Na IA, formação… acho que ainda não começou.”

Pedro Lomba puxou a discussão para outro plano estratégico, o da capacidade própria. “O tema das infraestruturas de computação é um tema absolutamente vital para o futuro”, afirmou, antecipando que essa será uma das grandes discussões dos próximos dez anos.

No fim, o painel regressou à dimensão política do problema. O ponto já não é apenas saber se a IA é útil, inevitável ou perigosa, mas perceber quem decide, em que condições e com que mecanismos de escrutínio. Para o contra-almirante, o tema exige debate público e exigência democrática. “Tem que haver [discussão sobre isto]. Porque senão nós estamos a entregar a outros o nosso destino.” Carlos Manuel de Oliveira veiculou a mesma ideia por outro caminho: as empresas tecnológicas “têm poder político, inclusivamente forte, confrontado com o poder político das administrações”.

Visto em conjunto, o debate deixou uma conclusão central: o uso de IA na defesa está a acelerar e a opacificar a guerra, a esvaziar o controlo humano, a apanhar o direito desprevenido e a deslocar poder dos Estados para as grandes tecnológicas. E se os Estados não conseguirem responder com regras, capacidade técnica e supervisão efetiva, arriscam perder não apenas o controlo sobre a tecnologia, mas também sobre decisões de guerra e paz.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

IA acelera a guerra, esvazia o controlo humano e dá poder às ‘Big Tech’

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Tekever ganha novas capacidades na guerra eletrónica

Ana Marcela,

Unicórnio nacional já fez teste de voo com drone com tecnologia da dinamarquesa Quadsat que lhe permite detetar e identificar sistemas de radar sem emitir sinais.

1