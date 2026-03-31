IA na indústria da Defesa: Veja aqui as melhores imagens da talk
O almirante Gouveia e Melo e o ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, foram dois dos oradores na talk "IA na indústria da Defesa – a nova fronteira militar".
A IA chegou à Defesa e está a transformar as regras no teatro de operações. Armas autónomas, drones cada vez mais inteligentes e algoritmos com grande capacidade de análise estão a redefinir as capacidades e as estratégias das forças armadas. O tema esteve no centro da talk “IA na indústria da Defesa — a nova fronteira militar”, que decorreu na segunda-feira, no Estúdio ECO.
O almirante Henrique Gouveia e Melo e o ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, foram dois dos oradores convidados.
Veja aqui as melhores imagens da talk que reuniu o setor de defesa e inteligência artificial.
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