IA na indústria da Defesa: Veja aqui as melhores imagens da talk

A IA chegou à Defesa e está a transformar as regras no teatro de operações. Armas autónomas, drones cada vez mais inteligentes e algoritmos com grande capacidade de análise estão a redefinir as capacidades e as estratégias das forças armadas. O tema esteve no centro da talk “IA na indústria da Defesa — a nova fronteira militar”, que decorreu na segunda-feira, no Estúdio ECO.

O almirante Henrique Gouveia e Melo e o ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, foram dois dos oradores convidados.

Veja aqui as melhores imagens da talk que reuniu o setor de defesa e inteligência artificial.