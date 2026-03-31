Defesa

IA na indústria da Defesa: Veja aqui as melhores imagens da talk

  • eRadar
  • 13:59

O almirante Gouveia e Melo e o ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, foram dois dos oradores na talk "IA na indústria da Defesa – a nova fronteira militar".

A IA chegou à Defesa e está a transformar as regras no teatro de operações. Armas autónomas, drones cada vez mais inteligentes e algoritmos com grande capacidade de análise estão a redefinir as capacidades e as estratégias das forças armadas. O tema esteve no centro da talk “IA na indústria da Defesa — a nova fronteira militar”, que decorreu na segunda-feira, no Estúdio ECO.

O almirante Henrique Gouveia e Melo e o ex-diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, foram dois dos oradores convidados.

Veja aqui as melhores imagens da talk que reuniu o setor de defesa e inteligência artificial.

  • António Costa, publisher e diretor do ECO, deu arranque à Talk .IA: "IA na indústria da Defesa - A nova fronteira militar", no Estúdio ECO Hugo Amaral/ECO
  • Primeiro painel: “Anatomia do conflito – as novas regras do poder” com António Gameiro Marques, ex-Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança; Pedro Lomba, sócio da PLMJ e Carlos Manuel de Oliveira, Humantech AI Researcher. Hugo Amaral/ECO
  • Gameiro Marques participou no primeiro painel. Hugo Amaral/ECO
  • Primeiro painel: “Anatomia do conflito – as novas regras do poder” com António Gameiro Marques, ex-Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança; Pedro Lomba, sócio da PLMJ e Carlos Manuel de Oliveira, Humantech AI Researcher. Hugo Amaral/ECO
  • Talk .IA: "IA na indústria da Defesa - A nova fronteira militar", no Estúdio ECO Hugo Amaral/ECO
  • Ambiente da plateia da Talk .IA: "IA na indústria da Defesa - A nova fronteira militar", no Estúdio ECO. Hugo Amaral/ECO
  • Ambiente da plateia da Talk .IA: "IA na indústria da Defesa - A nova fronteira militar", no Estúdio ECO. Hugo Amaral/ECO
  • “Missão: Inovação – Empresas na linha da frente” foi o tema do segundo painel da talk com André Dias, Diretor de Espaço do CEiiA; André Godinho Luz, General Manager da Infinite Foundry e Pedro Petiz, Diretor de Desenvolvimento Estratégico da Tekever. Hugo Amaral/ECO
  • “Missão: Inovação – Empresas na linha da frente” foi o tema do segundo painel da talk com André Dias, Diretor de Espaço do CEiiA; André Godinho Luz, General Manager da Infinite Foundry e Pedro Petiz, Diretor de Desenvolvimento Estratégico da Tekever. Hugo Amaral/ECO
  • Na talk houve espaço para networking entre os operadores do setor de defesa, espaço e inteligência artificial. Do lado esquerdo, André Dias (CEiiA). Hugo Amaral/ECO
  • Na talk houve espaço para networking entre os operadores do setor de defesa, espaço e inteligência artificial. Gameiro Marques e André Godinho Luz (Infinite Foundry). Hugo Amaral/ECO
  • Na talk houve espaço para networking entre os operadores do setor de defesa, espaço e inteligência artificial. Ao centro, André Dias (CEiiA). Hugo Amaral/ECO
  • André Godinho Luz (Infinite Foundry) com Flávio Nunes, jornalista do ECO. Hugo Amaral/ECO
  • Pedro Petiz (Tekever) e André Godinho Luz (Infinite Foundry) Hugo Amaral/ECO
  • António Costa (diretor do ECO) e Gouveia e Melo, keynote speaker na talk. Hugo Amaral/ECO
  • Gouveia e Melo foi orador na talk .IA: "IA na indústria da Defesa - A nova fronteira militar", no Estúdio ECO. Hugo Amaral/ECO
  • Diogo Agostinho (ECO), Gouveia e Melo e António Costa (ECO). Hugo Amaral/ECO
  • Gouveia e Melo durante a sua intervenção na talk "IA na indústria da Defesa - A nova fronteira militar", no Estúdio ECO Hugo Amaral/ECO
  • Gouveia e Melo em conversa com André Marquet da Productized. Hugo Amaral/ECO
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