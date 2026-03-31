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Inflação da Zona Euro dispara para 2,5% em março devido aos preços da energia

Taxa de inflação na Zona Euro disparou para 2,5% em março, no primeiro mês que já incorpora os efeitos da guerra no Médio Oriente. Croácia regista a mais elevada e Itália e Chipre a menor.

O conflito no Médio Oriente já se está a fazer sentir nos preços. A inflação da Zona Euro disparou para 2,5% em março, acima dos 1,9% registados em fevereiro, impulsionada sobretudo na energia, divulgou esta terça-feira o Eurostat.

De acordo com a estimativa preliminar do organismo de estatística europeu, no primeiro mês que já incorpora os efeitos da guerra no Médio Oriente, a taxa de inflação anual na Zona Euro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá acelerar em março para 2,5%, com a Croácia a ser o país com a taxa mais elevada (4,9%) e Itália e Chipre com a menor (1,5% em ambos).

Portugal situa-se a meio da tabela, com uma taxa de inflação de 2,7%, que compara com os 2,1% registados em fevereiro. Quando descontados os produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal fixou-se em 2% março, taxa igual à apurada no mês anterior.

Considerando as principais componentes da inflação na Zona Euro, os preços da energia deverão registar a taxa anual mais alta: 4,9%, em comparação com -3,1% de fevereiro e -1,0% de março de 2025. Seguem-se os serviços (3,2%, em comparação com 3,4% em fevereiro), alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (2,4%, em comparação com 2,5% em fevereiro) e bens industriais não energéticos (0,5%, em comparação com 0,7% em fevereiro).

Fonte: Eurostat

(Notícia atualizada às 10h46)

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