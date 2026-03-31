IP lança concurso de estudo para ligar A23 à A6 com passagem pelo distrito de Portalegre

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público para a elaboração do estudo prévio para ligar a autoestrada 23 (A23) à A6, com preço base de 2,5 milhões de euros, foi esta terça-feira divulgado.

O anúncio do procedimento publicado em Diário da República (DR) e consultado pela agência Lusa, pretende que seja efetuado um estudo que ligue a A23, zona de Fratel, distrito de Castelo Branco, ao Itinerário Principal (IP) 2, no distrito de Portalegre.

Nesta sequência, o estudo prevê depois a ligação do IP 2 à A6, zona de Estremoz, distrito de Évora, traçado que faz também conexão ao IP 7, que liga Camarate, no distrito de Lisboa, a Elvas, no distrito de Portalegre.

Com um preço base de 2,5 milhões de euros, o anúncio prevê um prazo de execução de 660 dias para o estudo prévio.

No documento publicado em DR, é estipulado que as propostas devem ser entregues até ao dia 11 de maio, às 17h, através da plataforma eletrónica de contratação pública ANOGOV.