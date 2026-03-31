Irão. Madeira avança com apoio de 3 milhões aos setores mais expostos à crise energética

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai avançar com um pacote de três milhões de euros de apoio aos setores mais expostos à crise energética decorrente do conflito no Médio Oriente, indicou esta terça-feira o secretário regional da Economia.

“Vamos ter apoios para os transportes coletivos de passageiros, para os táxis, para as associações humanitárias de bombeiros [que representam sete corporações de voluntários] e para as instituições particulares de solidariedade social”, disse José Manuel Rodrigues, adiantando que o pacote será aprovado na reunião do Conselho do Governo Regional, na quarta-feira.

O secretário regional da Economia falava aos jornalistas à margem da primeira sessão de auscultação pública para a criação do Hub Tecnológico Marítimo Portuário da Madeira, na Gare Marítima do Porto do Funchal.

José Manuel Rodrigues, também líder da estrutura regional do CDS-PP, explicou que o valor do apoio para cada setor ainda não está definido, mas no total rondará os três milhões de euros, abrangendo o período entre a próxima segunda-feira, 06 de abril, e o final de junho. “Em função das circunstâncias, atuaremos”, disse, acrescentando que “o Governo Regional deve acompanhar, avaliar e depois atuar e decidir consoante as circunstâncias vão evoluindo dia a dia no Médio Oriente.”

José Manuel Rodrigues sublinhou, por outro lado, que já não é possível baixar mais o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) na Madeira, mas garantiu que o executivo vai tentar, através do ajustamento previsto na fórmula de cálculo dos preços fixados semanalmente na região, que o gasóleo, a gasolina e gasóleo para pescas tenham um valor inferior a 10 cêntimos face aos preços praticados no continente.