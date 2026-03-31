Liderança eficaz continua a ser o principal ativo das empresas certificadas GPTW

Mais do que políticas ou benefícios, é a liderança que molda a experiência dos colaboradores e a cultura organizacional, refletida nas decisões e comportamentos do dia-a-dia. Este fator tem sido determinante para a elegibilidade de um Excelente Lugar Para Trabalhar, com certificação Great Place To Work (GPTW).

Nas empresas que mais recentemente alcançaram a certificação da GPTW, os colaboradores descrevem a sua liderança de forma extremamente positiva. Estes caracterizam a liderança como honesta (90%), acessível (87%) e competente (84%). Além disso, 80% afirmam que a liderança apresenta uma visão clara do caminho a seguir, enquanto 83% sentem que os líderes confiam nas suas equipas.

Contudo, mesmo nas organizações com níveis elevados de confiança, existem áreas com potencial de evolução. Os resultados evidenciam oportunidades de melhoria na coordenação de pessoas e na atribuição de tarefas (72%), na qualidade e consistência da comunicação (74%) e na participação dos colaboradores nos processos de decisão (72%). Estes aspetos são particularmente importantes num contexto organizacional cada vez mais marcado pela complexidade, necessidade de agilidade e valorização da autonomia.

Nas 33 empresas recentemente certificadas pela Great Place To Work em Portugal, destaca-se a significativa diversidade de setores representados, que abrangem 10 áreas de atividade distintas. Entre elas encontram-se áreas como Arquitetura & Design, Construção, Engenharia, Entretenimento, Indústria e Media, bem como setores mais tradicionalmente associados à certificação, como Tecnologias da Informação, Serviços Profissionais e Serviços Financeiros & Seguros.

Esta diversidade estende-se à dimensão e origem das organizações, incluindo micro, grandes empresas, nacionais e multinacionais, o que demonstra que um excelente ambiente de trabalho não depende dessas variáveis, mas sim da escolha de colocar as pessoas no centro. Destas empresas, 16 foram certificadas pela primeira vez, enquanto 17 renovaram o reconhecimento, o que reforça o compromisso com uma cultura baseada na confiança, respeito e desenvolvimento dos colaboradores.

Empresas mais recentemente certificadas

ACA | Engenharia| 1 050 colaboradores

Desde 1982 que cresce sustentada por um princípio simples: construir com propósito. As suas áreas de negócio são: Construção, Água, Ambiente, Imobiliário, Indústria e Capital.

B2B Serviços Partilhados | Serviços Profissionais | 143 colaboradores

Coloca a sua experiência ao seu serviço nas áreas de tecnologias de informação, recursos humanos, gestão de pagamentos, contabilidade, faturação e controlo e recuperação de crédito.

Bison Bank | Serviços Financeiros & Seguros | 107 colaboradores

Presta serviços de wealth management, banco depositário e de custódia e serviços de banca de investimento a indivíduos de elevado património e clientes institucionais.

Bouygues Telecom Services | Serviços Profissionais | 671 colaboradores

É a filial em Portugal da empresa de telecomunicações francesa Bouygues Telecom. São um dos sete centros de atendimento desta empresa e o único fora da França.

BWV – BUSINESS & TAX ADVISORS | Serviços Profissionais | 25 colaboradores

Empresa de consultoria empresarial. O seu principal negócio consiste em assegurar o cumprimento das obrigações contabilísticas e fiscais, bem como prestar aconselhamento fiscal.

CJR Renewables | Construção | 201 colaboradores

Atua em todas as fases do processo, desde a conceção e otimização, construção civil e instalação elétrica de centrais fotovoltaicas e parques eólicos, até ao transporte e montagem de aerogeradores.

COFCO International | Outros | 255 colaboradores

Localizado em Leça do Balio, este centro de excelência apoia as operações globais da COFCO, através da prestação de serviços especializados na área de recursos humanos, finanças e gestão, assegurando a eficiência e a conformidade em 36 países.

Controlar | Transformação & Produção | 185 colaboradores

Empresa especializada em automação industrial e sistemas de teste com foco na indústria automóvel.

D4B | Tecnologias da Informação | 12 colaboradores

Empresa de consultoria e soluções de tecnologias de informação, com um conjunto abrangente de serviços, que inclui a comercialização, implementação e suporte de soluções de hardware e software.

Daikin | Transformação & Produção | 114 colaboradores

Fabricam e fornecem soluções de climatização, com qualidade premium e que correspondem às necessidades dos clientes residenciais, comerciais e industriais.

Effisus | Engenharia | 36 colaboradores

Desenvolve soluções inovadoras de impermeabilização de fachadas e coberturas que garantem proteção duradoura, eficiência energética e sustentabilidade.

Equinix | Tecnologias da Informação | 35 colaboradores

Hub estratégico que liga a Europa a África e à América via cabos submarinos. É fornecedor carrier-neutral, oferece serviços de colocation e interconexão com energia 100% renovável.

Escala Absoluta | Arquitetura & Design | 22 colaboradores

Atelier especializado em arquitetura, focado no desenvolvimento de projetos inovadores e sustentáveis. Atuam em ambientes privados, tanto residenciais como empresariais.

EST-EMPRESA SERVIÇOS TÉCNICOS | Construção | 268 colaboradores

Empresa especializada na área da Eletricidade, Instrumentação e Automação, com mais de 3000 projetos realizados por todo o mundo.

Fidelidade | Serviços Financeiros & Seguros | 3335 colaboradores

Está presente em 14 países e é a terceira seguradora mais antiga do mundo. Desde 1808 que protege o futuro das famílias, das empresas e de Portugal. Líder de mercado nos ramos de Vida e Não Vida.

FSA | Arquitetura & Design | 10 colaboradores

Prestadora integrada de serviços de arquitetura, focada em complexos habitacionais, edifícios multifamiliares e habitação unifamiliar, bem como projetos comerciais e industriais.

Fuste Group | Construção | 139 colaboradores

Atua no setor da construção, arquitetura e gestão de edifícios. Oferece um serviço que cobre todas as fases do ciclo de vida de um edifício, desde a conceção à construção, à aquisição de equipamento, manutenção e real estate.

Hala Systems | Tecnologias da Informação | 39 colaboradores

Desenvolvem sistemas não classificados de deteção remota e alerta, suportados por IA e IoT, que recolhem, enriquecem e disseminam informação acionável e partilhável, permitindo aos clientes prever, prevenir e responder a ameaças em múltiplos domínios.

HeraPrime | Tecnologias da Informação | 34 colaboradores

Consultora tecnológica que apoia empresas na superação de desafios de gestão complexos, através de soluções digitais inovadoras que criam vantagem competitiva.

Huître | Construção | 72 colaboradores

Empresa especializada na conceção e execução de projetos de construção e renovação de excelência nas áreas de hotelaria, escritórios, retalho e residencial de luxo.

INCM – Imprensa Nacional – Casa da Moeda | Outros | 744 colaboradores

Empresa pública que assegura produtos e serviços essenciais ao Estado Português, atuando nas áreas da segurança, identidade, moeda, certificação, publicação oficial e cultura.

ITSCREDIT | Tecnologias da Informação | 36 colaboradores

Empresa de software com foco em soluções de crédito e sua implementação. Transforma a forma como as instituições financeiras gerem o crédito, através de uma plataforma digital completa e integrada.

Maxfinance | Serviços Financeiros & Seguros | 27 colaboradores

Fundada em 2008, hoje dispõem de uma rede de intermediários de crédito com ampla cobertura geográfica, formação certificada e totalmente preparada para encontrar a solução mais adequada ao seu caso e necessidade específica.