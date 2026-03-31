Ataque ao Irão

Direto “Arranjem o vosso próprio petróleo. Nós temos bastante”, diz Trump

  • ECO
  • 7:52

Imprensa norte-americana avança que o Presidente dos EUA admite concluir a operação contra o Irão mesmo que o Estreito de Ormuz permaneça intransitável. Um petroleiro foi atingido pelo Irão do Dubai.

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