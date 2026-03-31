Lucros do Montepio Associação Mutualista sobem 10% em 2025

O Montepio Geral – Associação Mutualista (MGAM) registou, em 2025, lucros de 231 milhões de euros, um crescimento de 10% em relação a 2024, dando “continuidade à trajetória positiva dos últimos anos”, destacou, num comunicado divulgado esta terça-feira.

A Assembleia de Representantes do MGAM aprovou o relatório e contas referente a 2025, apontando um “resultado líquido de 231 milhões de euros”, que representa um crescimento de 10% face aos 210 milhões de euros de 2024, que dá “continuidade à trajetória positiva dos últimos anos (112 milhões em 2023 e 50,2 milhões em 2022)”.

Segundo o MGAM, “o desempenho positivo da associação contou, pelo quinto ano consecutivo, com o contributo favorável das empresas do Grupo Montepio”.

De acordo com a mesma nota, a Associação “encerrou o seu ciclo estratégico 2022-2025 com um desempenho financeiro robusto”, tendo reforçado os capitais próprios para 921 milhões de euros, face aos 703 milhões de euros de 2024 e preparando “as bases para um novo plano estratégico focado na inovação e na criação de valor para os seus mais de 612 mil associados”.

A entidade destacou o crescimento da atividade associativa, que “registou a adesão de 2.231 novos associados em 2025, fixando-se o número total em 612.412”. Segundo o MGAM, este dinamismo refletiu-se “na margem associativa, que cresceu 25,4% para 194,3 milhões de euros”, apontando ainda o “crescimento do ativo em 10,3%, que atingiu os 4.764,7 milhões de euros no final de 2025”.

A Associação realçou ainda “o crescimento do valor do investimento em subsidiárias para 2.143 milhões de euros (+8,8%)”, bem como “a evolução favorável da carteira de títulos em 30,8%, totalizando 1.051,7 milhões de euros”, e a “variação positiva de 7,1% das propriedades de investimento, que atingiram 485,1 milhões de euros”.