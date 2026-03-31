Mau tempo. Leiria já registou 8.358 pedidos de apoio para reconstrução de casas

O concelho de Leiria já ultrapassou as 8.300 candidaturas de pedidos de apoio para reconstrução das casas devido ao chamado comboio das tempestades, anunciou esta terça-feira o município liderado pelo socialista Gonçalo Lopes. Destas, assinala a autarquia, há já “157 com verbas atribuídas”.

“Desde a abertura das candidaturas foram já registadas 8.358 candidaturas submetidas à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), refletindo a dimensão das necessidades no concelho”, contabilizou o município.

Das 8.358 candidaturas, detalha, 1.319 foram analisadas pela autarquia, 636 estão em fase de pagamento e 157 já viram atribuídos os apoios.

“O elevado volume de pedidos submetidos evidencia a mobilização das famílias afetadas pela tempestade Kristin, e reforça a necessidade de garantir continuidade e celeridade na atribuição dos apoios“, nota a câmara de Leiria.

Só entre os dias 23 e 29 do corrente mês de março foram registadas 650 candidaturas, 262 das quais foram analisadas pela autarquia, outras 17 foram aprovadas pela CCDR Centro e 23 foram recusadas.

O município de Leiria garante estar a apoiar os munícipes no processo de submissão das candidaturas assim como a fazer a ponte com as entidades competentes.

O prazo para submissão de candidaturas foi prorrogado até 7 de abril, “permitindo que mais famílias possam aceder a estes apoios”, destaca a autarquia.