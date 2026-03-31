OpenAI fecha ronda de 122 mil milhões e sobe para 852 mil milhões

A OpenAI fechou uma ronda de financiamento de 122 mil milhões de dólares, que avalia a empresa em 852 mil milhões, naquela que é, segundo a Bloomberg, a maior operação de capital alguma vez realizada pela dona do ChatGPT. Esta operação reforça a capacidade financeira do grupo para investir em chips, centros de dados e talento, numa fase em que a corrida às infraestruturas de Inteligência Artificial se tornou central para o setor.

De acordo com a Bloomberg, a maior fatia do financiamento veio de três tecnológicas. A Amazon comprometeu 50 mil milhões de dólares, a Nvidia 30 mil milhões e a SoftBank outros 30 mil milhões. A operação inclui também mais de trÊs mil milhões captados junto de investidores individuais, pela primeira vez, através de canais bancários e com exposição adicional via ETFs geridos pela Ark Invest. Uma parte relevante do investimento da Amazon, 35 mil milhões de dólares, fica dependente de uma futura entrada em bolsa ou de a empresa atingir a meta tecnológica da chamada Inteligência Artificial geral.

A operação surge numa altura em que a OpenAI diz estar a gerar dois mil milhões de dólares por mês e a acelerar a aposta no segmento empresarial, que já representa 40% das receitas. Num texto publicado no seu site, a tecnológica afirma que quer construir uma “superapp” que reúna ChatGPT, ferramentas de programação, browsing e capacidades agentic numa única plataforma, ao mesmo tempo que se prepara para ficar “capaz de ser empresa cotada”, nas palavras da diretora financeira Sarah Friar, citadas pela Bloomberg.