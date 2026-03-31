BRANDS' ECO Politécnico do Porto lança MBA em Governação Pública
O Politécnico do Porto, através do ISCAP, e com funcionamento na Porto Executive Academy, lançou um MBA em Governação Pública. A inauguração decorre no dia 8 de abril, na Sala de Atos da Presidência.
Um MBA em Governação Pública é a mais recente aposta do Politécnico do Porto, que vai disponibilizar esta formação na Porto Executive Academy, através do ISCAP. O objetivo é capacitar líderes e profissionais a enfrentar os desafios contemporâneos da administração e das políticas públicas.
Esta primeira edição, que será inaugurada no dia 8 de abril, está integrada num projeto mais amplo de qualificação do Tâmega e Sousa, apoiado pelo NORTE2030, e desenvolvido em parceria com a EY.
A conferência inaugural terá como tema “A organização do Estado e o desenvolvimento regional” e vai acontecer entre as 15 horas e as 17h30, na Sala de Atos da Presidência do Politécnico do Porto.
O programa, que pode consultar abaixo, conta com a presença de vários convidados, para debater o futuro da governação pública e o impacto da inovação e da inteligência artificial nas políticas públicas.
Os interessados em participar na conferência devem inscrever-se aqui.
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