Politécnico do Porto lança MBA em Governação Pública

Um MBA em Governação Pública é a mais recente aposta do Politécnico do Porto, que vai disponibilizar esta formação na Porto Executive Academy, através do ISCAP. O objetivo é capacitar líderes e profissionais a enfrentar os desafios contemporâneos da administração e das políticas públicas.

Esta primeira edição, que será inaugurada no dia 8 de abril, está integrada num projeto mais amplo de qualificação do Tâmega e Sousa, apoiado pelo NORTE2030, e desenvolvido em parceria com a EY.

A conferência inaugural terá como tema “A organização do Estado e o desenvolvimento regional” e vai acontecer entre as 15 horas e as 17h30, na Sala de Atos da Presidência do Politécnico do Porto.

O programa, que pode consultar abaixo, conta com a presença de vários convidados, para debater o futuro da governação pública e o impacto da inovação e da inteligência artificial nas políticas públicas.

Os interessados em participar na conferência devem inscrever-se aqui.