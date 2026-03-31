PSD vai chamar Centeno e Nazaré da Costa Cabral ao Parlamento para explicar previsões económicas

O PSD vai chamar ao Parlamento o ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno e a presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) para explicar as diferenças nas projeções macroeconómicas e orçamentais e os resultados apurados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em causa está sobretudo o excedente orçamental do ano passado.

A intenção foi avançada esta terça-feira por Hugo Carneiro, deputado do PSD, durante a audição regimental do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).

“Gostava de anunciar a todos que iremos chamar em requerimento Mário Centeno, antigo governador do Banco de Portugal e a Presidente do Conselho das Finanças Públicas, para explicarem como é que existe uma divergência das previsões face aos resultados finais desde que a AD chegou ao poder“, afirmou o deputado social-democrata.

O parlamentar sublinhou que o partido quer particularmente explicações de Mário Centeno, por muito se ter dito “sobre a eventual instrumentalização do Banco de Portugal para a sua agenda própria e eventualmente política”.

Em causa estão as projeções divulgadas pelas duas instituições — Banco de Portugal e Conselho das Finanças Públicas — para as contas públicas de 2025 e o saldo apurado pelo INE. Hugo Carneiro elencou as projeções ao longo dos últimos anos e o saldo final, assinalando que o maior diferencial surgiu relativa a projeções do governo da AD – Aliança Democrática.

Para 2025, o Ministério das Finanças projetava um excedente de 0,3% do PIB. Com o decurso do ano, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi revelando-se mais otimista e começou a sublinhar que o saldo seria de “pelo menos” aquele valor. Os dados conhecidos na semana passada revelaram que entre a receita e a despesa o resultado foi mais favorável do que o esperado, situando-se em 0,7% do PIB, uma diferença de 0,4 pontos percentuais (pp.) face à previsão do Orçamento do Estado.

Mas se o Governo foi conservador relativamente no resultado final, as projeções do Banco de Portugal (BdP) e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) também se afastaram do número final apurado pelo INE quando comparado com as de 2024. As projeções consideradas incluem dois momentos no ano – a divulgação feita em junho e dezembro no caso do Banco de Portugal e a feita em março/abril e setembro no caso do CFP. Em ambos os casos as diferenças variam entre 0,7 pp. e 0,8 pp. quando comparadas com o resultado de 2025.

No decorrer da audição, Paulo Núncio, deputado do CDS-PP, sinalizou que o partido vai acompanhar a intenção do PSD, considerando serem essenciais explicações do “reformado na Flórida” Mário Centeno.

(Notícia atualizada às 16h17)