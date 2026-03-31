Raize passa de prejuízos a lucro em 2025

A plataforma financeira Raize passou de prejuízos de 30.286 euros em 2024 para lucros de 22.431 euros em 2025, adiantou esta terça-feira, num relatório publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De acordo com a mesma nota, o resultado operacional (EBITDA) da empresa foi de 96.399 euros, mais do dobro do obtido em 2024.

Segundo os dados publicados pela plataforma, o volume de pagamentos processados foi de 37,4 milhões de euros, um aumento de 28% em relação a 2024. No que diz respeito ao crédito, o volume de novos financiamentos foi de cerca de 19 milhões de euros, mais 59% do que em 2024.

O número total de utilizadores registados foi de 113.671, sendo que em 2024 tinha sido de 107.589. “A Raize gerou, em base consolidada, um produto bancário no valor de 1.482.339 euros durante o ano de 2025”, um valor que “representa um aumento de 16% face ao ano anterior”, disse.

Segundo o grupo, em termos de custos operacionais, verificou-se um aumento de 26% face a 2024. “Já a intermediação de seguros de crédito diminuiu 29% e os custos de servicing e recuperação aumentaram cerca de 17%”, destacou.