Real Vida Seguros e Habit unem forças para seguros Vida

A seguradora portuguesa Real Vida Seguros e a insurtech portuguesa Habit celebraram uma parceria para o desenvolvimento de produtos de seguro de Vida e modelos de distribuição no mercado português.

Em comunicado, a Habit e a Real Vida Seguros explicam que esta parceria é o “início de um trabalho conjunto focado na criação de soluções inovadoras para o mercado Vida, combinando capacidade seguradora, tecnologia e um modelo aberto à colaboração com parceiros”.

As empresas adiantam ainda que as primeiras iniciativas deverão ser apresentadas nos próximos meses.

Marta Graça Ferreira, CEO da Real Vida Seguros, destaca que: “esta parceria representa uma oportunidade concreta para evoluir a forma como os seguros de Vida são concebidos e disponibilizados, combinando a experiência seguradora com a inovação tecnológica de uma insurtech portuguesa”.

Para Domingos Bruges, CEO da Habit: “o futuro do seguro passa pela integração de tecnologia, contexto e colaboração, permitindo desenvolver soluções mais simples, relevantes e alinhadas com os momentos em que a proteção é mais necessária”.

A Real Vida Seguros é uma seguradora portuguesa especializada no ramo Vida, já a Habit é uma insurtech que, através da sua tecnologia, auxilia a venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma integrada.