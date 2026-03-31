Regulador propõe adiar investimentos da REN na rede de gás “para dar realismo ao plano”
Pedro Verdelho defende "realismo" no plano da rede de gás e afirma que há um montante que "pode ser adiado para o próximo quinquénio".
O presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) disse esta terça-feira, no parlamento, que o regulador propõe adiar o valor dos investimentos da REN na rede de gás natural “para dar realismo ao plano” de investimentos.
“A proposta da ERSE tem sentido de dar realismo ao plano. Há um montante que percebemos que pode ser adiado para o próximo quinquénio”, disse Pedro Verdelho na Comissão de Ambiente e Energia.
Segundo o responsável do regulador de energia, a proposta da ERSE relativa ao plano de investimento na rede nacional de gás tem por base “critérios de razoabilidade” ao adiar investimento, considerando que o que é feito protege os consumidores.
A ERSE chumbou a proposta da REN para investir 472 milhões de euros na rede de gás entre 2026 e 2035, defendendo um plano mais contido para evitar aumentos nas tarifas de famílias e empresas.
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