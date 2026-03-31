Reino Unido reforma seguros desportivos para proteger atletas femininas

Pela primeira vez, no Reino Unido, o aborto espontâneo resultante de um acidente desportivo passa a estar incluído como cláusula padrão nas apólices de acidentes pessoais da Aon.

Como explicou o Ministério da Cultura, Media e Desporto em comunicado esta segunda-feira, esta é a mudança mais imediata após decisão de avançar com uma reforma mais ampla nos seguros para desportistas femininas no Reino Unido, promovida pelo Governo britânico através do Women’s Football Taskforce e liderada pela Universidade de Loughborough, depois de o governo britânico e as principais seguradoras do país chegaram a acordo para reformular os produtos de seguro destinados a atletas femininas.

O projeto nasce das recomendações da Revisão Independente do Futebol Feminino conduzida por Karen Carney, antiga futebolista inglesa, que identificou lacunas sistemáticas na cobertura de seguros disponíveis para mulheres atletas. Gravidez, menopausa, contraceção por razões clínicas e a Síndrome de Deficiência Relativa de Energia no Desporto – condição que afecta atletas femininas e se manifesta em fraturas de stress e alterações menstruais – estavam até agora excluídas da generalidade das apólices.

O objetivo desta reforma é permitir criar produtos personalizados que protejam as atletas ao longo de toda a carreira, revendo os critérios de exclusão existentes para tornar os seguros mais inclusivos.

Para além da Aon, que já implementou uma medida, também a AXIS está a rever os seus produtos de acidentes pessoais para desportistas profissionais, enquanto a Associação Britânica de Corretores de Seguros (BIBA) – com corretoras como a Willis, Miller, Howden e Marsh, para além da Aon – e a Associação de Seguradores Britânicos (ABI), com a participação da Vitality, avaliam que exclusões podem ser eliminadas e que novas coberturas podem ser criadas.

O projecto conta com a colaboração de um conjunto alargado de organismos desportivos, entre os quais o UK Sport, a Lawn Tennis Association, a Football Association, a Premiership Women’s Rugby, a England Netball, a Women’s Super League Football, o England & Wales Cricket Board, o UK Athletics e o Loughborough Lightning.

“É extremamente bem-vinda esta mudança positiva impulsionada pelo Women’s Football Taskforce. Gostaria de prestar homenagem às seguradoras e, em particular, à Professora Jo Maher, por liderar este trabalho e conseguir fazer uma diferença concreta nos produtos oferecidos às desportistas”, disse Stephanie Peacock, Ministra do Desporto.