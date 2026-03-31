Seguros de saúde e o desafio do acesso efetivo

Nos últimos anos, o seguro de saúde em Portugal deixou de ser apenas uma proteção financeira contra despesas inesperadas e passou, para muitas famílias, a funcionar como um instrumento de acesso efetivo a cuidados de saúde. Consultas mais rápidas, disponibilidade de um vasto leque de exames e redes convencionadas bem estruturadas tornaram-se componentes centrais da proposta de valor. Esta transformação resulta da conjugação de três fatores: o envelhecimento da população e a maior prevalência de doenças crónicas, a crescente pressão sobre a capacidade de resposta do sistema público e um consumidor mais exigente, habituado a experiências simples e digitais.

A principal mudança é conceptual, com o valor percebido do seguro a deslocar-se da lógica de indemnização para a lógica de serviço. Muitos produtos passaram a integrar teleconsultas, triagem clínica e segundas opiniões médicas, movidos pela resposta às necessidades dos clientes e pela concorrência entre seguradoras e entre prestadores. Para as seguradoras, esta evolução implica redes de prestadores mais densas e qualificadas, negociação ativa com hospitais e clínicas e investimento em plataformas tecnológicas que liguem cliente, médico e processo de pagamento.

Naturalmente, um serviço mais eficiente fomenta uma maior contratação e utilização. Este aumento ocorre num contexto de inflação médica persistente, tecnologia clínica mais dispendiosa e maior complexidade dos tratamentos associados ao envelhecimento. A sustentabilidade do modelo depende, assim, do equilíbrio entre prémios comportáveis e níveis de cobertura que respondam à expectativa de rapidez e previsibilidade. A resposta tem passado por uma segmentação dos planos, com níveis de serviço diferenciados e dinâmicas de partilhas de custos, como copagamentos, franquias e plafonds.

Adicionalmente, um seguro de saúde mais acessível é também uma ferramenta de prevenção e contenção de custos, ao permitir a redução de episódios agudos e hospitalizações prolongadas. Programas de bem-estar, checkups regulares, acompanhamento de doenças crónicas e promoção de comportamentos saudáveis ganharam relevância, podendo inclusivamente alavancar funcionalidades digitais de monitorização, contacto remoto em tempo real e programas de incentivos e ludificação, desde que os mecanismos de governação, transparência e tratamento da informação sejam claros e conformes às atuais regras de proteção de dados e privacidade. Tendo em conta que, atualmente, em Portugal, uma parte relevante dos seguros de saúde decorre de benefícios sociais concedidos a empregados, a sua extensão em programas de benefícios pós-emprego poderia contribuir para a dispersão do risco e redução do custo.

Deve, contudo, referir-se que o crescimento da procura por seguros aumenta a perceção de diferenciação no acesso aos cuidados, sobretudo quando coexistem tempos de resposta distintos entre os sistemas público e privado. A complementaridade entre ambos depende de regras claras de informação ao consumidor, redes transparentes, métricas de qualidade e mecanismos que evitem exclusões arbitrárias. A confiança no setor constrói-se tanto na clareza contratual como na gestão rigorosa do risco, sem transferir complexidade indevida para o cliente.

Desta forma, procura-se uma tendência de digitalização, simplificação e acompanhamento próximo dos sinistros deste ramo, contando que se disponibilize um equilíbrio entre preço e coberturas ajustado às necessidades dos segurados e ao seu enquadramento económico. A cooperação entre seguradoras, prestadores e empresas tecnológicas deverá intensificar-se, recorrendo sempre que necessário a consultores especializados nestas áreas, e será acompanhada por maior escrutínio regulatório sobre dados, práticas comerciais e comunicação pré-contratual. Assim, o seguro de saúde desempenha um papel crucial no sistema de saúde português e deve fazer parte da solução na procura de mais e melhores cuidados.

Diogo Santos, Senior Manager EY, Assurance Financial Services