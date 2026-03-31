Seleção Nacional reforça ligação aos oceanos no equipamento alternativo

Depois do lançamento do equipamento principal em dezembro, esta nova versão destaca-se pelos tons de branco e verde lagoa.

A Puma apresentou a nova camisola alternativa da Seleção Portuguesa de Futebol, que será utilizada pelos jogadores ao longo do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA marcado para junho. Depois do lançamento do equipamento principal em dezembro, esta nova versão reforça a identidade nacional e a ligação única aos oceanos, destacando-se pelos tons de branco e verde lagoa.

Segundo explica, em comunicado, a Sport Zone, que comercializa a camisola, a versão original que será utilizada pelos jogadores aposta num tecido de desempenho ultraleve que proporciona maior liberdade de movimentos e um corte atlético em campo. A vertente sustentável está presente, através da solução RE:FIBRE, que incorpora pelo menos 50% de materiais reciclados.

A Puma disponibiliza ainda uma versão para adeptos. Com um design inspirado no equipamento oficial, esta peça combina uma estética desportiva com um corte adaptado tanto aos dias de jogo como ao dia a dia. É produzida com 95% de poliéster reciclado.