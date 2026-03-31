Ideias +M

Seleção Nacional reforça ligação aos oceanos no equipamento alternativo

 + M,

Depois do lançamento do equipamento principal em dezembro, esta nova versão destaca-se pelos tons de branco e verde lagoa.

A camisola inspira-se na ligação histórica dos portugueses ao oceano

A Puma apresentou a nova camisola alternativa da Seleção Portuguesa de Futebol, que será utilizada pelos jogadores ao longo do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA marcado para junho. Depois do lançamento do equipamento principal em dezembro, esta nova versão reforça a identidade nacional e a ligação única aos oceanos, destacando-se pelos tons de branco e verde lagoa.

Segundo explica, em comunicado, a Sport Zone, que comercializa a camisola, a versão original que será utilizada pelos jogadores aposta num tecido de desempenho ultraleve que proporciona maior liberdade de movimentos e um corte atlético em campo. A vertente sustentável está presente, através da solução RE:FIBRE, que incorpora pelo menos 50% de materiais reciclados.

A Puma disponibiliza ainda uma versão para adeptos. Com um design inspirado no equipamento oficial, esta peça combina uma estética desportiva com um corte adaptado tanto aos dias de jogo como ao dia a dia. É produzida com 95% de poliéster reciclado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Seleção Nacional reforça ligação aos oceanos no equipamento alternativo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Publicidade
“Turbinada” dá som à nova campanha da Iberdrola

A Iberdola recrutou a artista Ana Malhoa, que recontextualiza a sua música "Turbinada" para a lançamento do plano poupança inteligente. A campanha conta com criatividade da Fuel e planeamento da UM.

+ M,

Publicidade
EDP assinala 50 anos com nova campanha institucional

Carminho, Vhils, Aires Mateus e Jéssica Silva são os protagonistas do filme que celebra os 50 anos de EDP. Assinada pela Havas e com planeamento da Wavemaker, vai estar no ar quatro semanas.

+ M,

Ideias +M
Puma volta a recrutar cantora Rosé para promover ténis

A cantora sul coreana Rosé é o rosto dos ténis H-Street da Puma. Oficialmente relançados em 2025, os H-Street têm a sua herança nos modelos de running do início de 2000.

+ M,