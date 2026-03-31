Uber aposta no sector do luxo com aquisição de app de motoristas Blacklane

A aquisição da Blacklane marca a entrada decisiva da Uber no segmento premium, que já supera 10 mil milhões de dólares em reservas e cresce mais rápido do que o negócio tradicional.

A Uber decidiu adquirir a Blacklane, uma plataforma de reserva de motoristas sediada em Berlim, sinalizando assim uma mudança na sua estratégia dado mais espaço ao segmento premium. Segundo a Bloomberg, a empresa norte-americana acordou a compra da plataforma alemã, presente em mais de 500 cidades e 60 países (entre os quais Portugal), numa operação cujos termos financeiros não foram divulgados e que só deverá estar concluída no final do ano (e sujeita ao acordo dos reguladores).

O Quartz, que enquadra o negócio como um reposicionamento da Uber no topo do mercado, defende que a empresa está a passar de um modelo de negócio centrado na mobilidade para uma plataforma multi-segmento, em que o transporte executivo e as experiências diferenciadas crescem na procura.

De acordo com o site, as categorias premium da Uber, como Comfort, SUV e Black, já geram mais de 10 mil milhões de dólares em reservas, tendo registado um crescimento de 35% num ano.

A Blacklane, fundada em 2011, é uma plataforma global que une motoristas profissionais, com forte presença em transfers aeroportuários e serviços corporativos. A sua operação, segundo a Bloomberg, assenta num maior controlo de qualidade, um fator relevante no segmento de luxo.

A empresa foi avaliada em mais de 500 milhões de euros. Entre os seus investidores estão a Mercedes-Benz Mobility e a Tasaru Mobility Investments, ligada ao fundo soberano da Arábia Saudita, bem como grupos do Golfo.

O premium travel é uma das áreas mais relevantes de crescimento para a Uber, numa lógica de captura de margens mais elevadas e maior fidelização, diz o Quartz. Simultaneamente, a Uber enfrenta novos concorrentes nesta área.

A Wheely, que prepara a entrada em Nova Iorque, e é focada em clientes corporate e de alto poder aquisitivo, e a Lyft adquiriu a TBR Global Chauffeuring por 110 milhões de dólares.