Medicamentos genéricos geram poupança superior a 666 milhões de euros em 2025

No ano passado, os medicamentos genéricos vendidos nas farmácias permitiram poupar mais de 666 milhões de euros ao Estado e às famílias, uma ligeira quebra de 0,6% face aos 670,5 milhões de euros alcançados em 2024, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Associação Nacional das Farmácias (ANF) e Equalmed.

Apesar da diminuição, a presidente da ANF sublinha ao ECO que “os resultados dos dois últimos anos são os mais elevados dos últimos 15 anos, reforçando o elevado nível de poupança para o Estado e utentes que atualmente se verifica com a dispensa de alternativa genérico no mercado de medicamentos em Portugal”.

Os grupos terapêuticos que mais contribuíram para a poupança em 2025 foram os antidislipidémicos, fármacos para úlcera péptica e refluxo gastroesofágico (DRGE), antitrombóticos, antidepressivos e terapêutica antidemência, representando cerca de 57% do total da poupança em 2025, contabiliza a Associação Nacional das Farmácias.

“A cada segundo, a dispensa de medicamentos genéricos nas farmácias comunitárias gerou uma libertação de recursos de 21,13 euros, o equivalente a 1.267 euros por minuto, 76 mil euros por hora e mais de 1,8 milhão de euros por dia para as famílias portuguesas e para o Estado“, destacam as associações, em comunicado.

Genéricos como recurso estratégico

João Paulo Nascimento, presidente da Equalmed, sublinha que, no atual contexto geopolítico e perante cadeias de abastecimento pressionadas, “os medicamentos genéricos assumem-se como tecnologias estratégicas para a resiliência do Serviço Nacional de Saúde”, destacando que estes fármacos “são indispensáveis, especialmente quando o sistema de saúde é pressionando perante o aumento contínuo da despesa”.

Os medicamentos genéricos são indispensáveis, especialmente quando o sistema de saúde é pressionado perante o aumento contínuo da despesa. Neste sentido, estes medicamentos mais custo-efetivos são determinantes na redução de desigualdades, no aumento da adesão à terapêutica e na resposta à crescente longevidade num contexto de maior prevalência das doenças crónicas. João Paulo Nascimento Presidente da Equalmed

O responsável acrescenta que os genéricos “são determinantes na redução de desigualdades, no aumento da adesão à terapêutica e na resposta à crescente longevidade num contexto de maior prevalência das doenças crónicas“. Quanto ao abastecimento, lembra que estes medicamentos “contribuem para mitigar ruturas e reforçar a segurança no fornecimento de medicamentos essenciais, promovendo simultaneamente um mercado farmacêutico mais competitivo”.

Setor pede revisão do modelo de incentivos

A presidente da ANF defende que “é fundamental avançar com a revisão do modelo de incentivos à dispensa de medicamentos genéricos nas farmácias comunitárias, em linha com as orientações do Orçamento do Estado para 2026, de forma a reforçar o crescimento da sua quota de mercado e continuar a gerar poupanças para o país”.

Segundo a Ema Paulino, o modelo atual “apresenta limitações que justificam a sua revisão”, exemplificando que “subestima a poupança real e acumulada gerada para o Estado e utentes e “não reconhece adequadamente o esforço das farmácias na manutenção da utilização de genéricos nem compensa de forma suficiente a redução de margem associada à dispensa de medicamentos mais baratos”.

A associação liderada por Ema Paulino propõe a “revisão do valor fixo por embalagem, ajustando-o ao contributo real das farmácias, bem como a reformulação da fórmula de cálculo da poupança, passando a incorporar a poupança real e acumulada gerada para o SNS e para os utentes“. Consideram ainda essencial que o modelo integrar “mecanismos de partilha de risco e critérios de desempenho, como a evolução da quota de genéricos e o esforço de manutenção em níveis já elevados”.

Esta revisão permitirá tornar o modelo mais equilibrado, mais justo e mais alinhado com os objetivos de aumento sustentado da utilização de genéricos, assegurando simultaneamente a sustentabilidade das farmácias e a maximização das poupanças para o sistema de saúde. Presidente da ANF Ema Paulino

“Esta revisão permitirá tornar o modelo mais equilibrado, mais justo e mais alinhado com os objetivos de aumento sustentado da utilização de genéricos, assegurando simultaneamente a sustentabilidade das farmácias e a maximização das poupanças para o sistema de saúde”, afirma a líder da ANF, em declarações ao ECO.

Além da revisão do modelo, a Equalmed acrescenta que “é fundamental reforçar a literacia em saúde junto da população e dos profissionais de saúde, promovendo um melhor conhecimento e confiança nos medicamentos genéricos”. A associação liderada por João Paulo Nascimento sugere ainda que “devem ser desenvolvidas campanhas dirigidas à população, com o objetivo de esclarecer e desmistificar a utilização destes medicamentos mais custo-efetivos”.

Entre 2011 e 2025, calcula que os medicamentos genéricos permitiram libertar recursos no valor de 7,2 mil milhões de euros. Nos três primeiros meses deste ano, o montante já supera os 164 milhões de euros.

Em termos de comparação, as associações referem que o valor gerado em 2025 supera o orçamento total da Fundação para a Ciência e Tecnologia, permitiria construir 3.700 casas com base nos custos médios de construção pública e habitação a custos controlados em março de 2026. Ou que seria suficiente para a “modernização integral da Linha de Cascais ou a construção de troços significativos da nova linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, como o troço Oiã–Soure que está agora em fase de concurso”.

O contador em tempo real da poupança gerada pelos medicamentos genéricos está disponível na página da Equalmed.