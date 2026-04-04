OPEP+ prepara aumento simbólico da produção para maio

A guerra entra na sexta semana sem perspetivas de um fim próximo, a julgar pelo último discurso de Donald Trump. Na quinta-feira, o preço do crude subiu 11%. Na Europa, vários países, entre eles Portugal, avançam com medidas para fazer face à subida dos preços dos combustíveis. Em Portugal, gasóleo e gasolina voltam a subir na próxima semana.

A operação militar ‘Fúria Épica’, contra o Irão, causou até ao momento 13 militares norte-americanos mortos e 365 feridos, revelou o Pentágono. EUA e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra Teerão, que provocou já mais de três mil mortos, maioritariamente no Irão e no Líbano. Em reação, o Irão lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região.

Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se o principal alvo destas represálias regionais, com 11 mortos e 203 feridos em ataques iranianos, segundo os dados mais recentes das autoridades emiratis e mais um ataque a uma empresa norte-americana, confirmado este sábado.

A Embaixada dos EUA em Beirute alertou para a possibilidade de o Irão ou grupos armados aliados atacarem universidades norte-americanas no Líbano, onde o conflito já causou 1.300 mortos, esta sexta-feira. Em comunicado, a missão diplomática indicou que “o Irão e as milícias afiliadas podem ter a intenção de atacar universidades no Líbano” e salientou que Teerão “ameaçou especificamente universidades norte-americanas em todo o Médio Oriente”.