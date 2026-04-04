Ataque ao Irão

Direto OPEP+ prepara aumento simbólico da produção para maio

  • Lina Santos
  • 4 Abril 2026
2

A guerra entra na sexta semana sem perspetivas de um fim próximo, e as ameaças de Trump não estão a surtir efeito. A ofensiva militar já provocou mais de três mil mortos.

A guerra entra na sexta semana sem perspetivas de um fim próximo, a julgar pelo último discurso de Donald Trump. Na quinta-feira, o preço do crude subiu 11%. Na Europa, vários países, entre eles Portugal, avançam com medidas para fazer face à subida dos preços dos combustíveis. Em Portugal, gasóleo e gasolina voltam a subir na próxima semana.

A operação militar ‘Fúria Épica’, contra o Irão, causou até ao momento 13 militares norte-americanos mortos e 365 feridos, revelou o Pentágono. EUA e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra Teerão, que provocou já mais de três mil mortos, maioritariamente no Irão e no Líbano. Em reação, o Irão lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região.

Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se o principal alvo destas represálias regionais, com 11 mortos e 203 feridos em ataques iranianos, segundo os dados mais recentes das autoridades emiratis e mais um ataque a uma empresa norte-americana, confirmado este sábado.

A Embaixada dos EUA em Beirute alertou para a possibilidade de o Irão ou grupos armados aliados atacarem universidades norte-americanas no Líbano, onde o conflito já causou 1.300 mortos, esta sexta-feira. Em comunicado, a missão diplomática indicou que “o Irão e as milícias afiliadas podem ter a intenção de atacar universidades no Líbano” e salientou que Teerão “ameaçou especificamente universidades norte-americanas em todo o Médio Oriente”.

2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

OPEP+ prepara aumento simbólico da produção para maio

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

TAP retoma voos para Caracas

Lusa,

A TAP retomou os voos para Caracas, suspensos desde novembro devido a um alerta de segurança emitido pelos Estados Unidos, uma retoma que coincidiu com os 50 anos da transportadora na Venezuela.