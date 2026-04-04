Quando o céu não é o limite: Tecnológicas já pensam em instalar ‘data centers’ no espaço

A corrida aos centros de dados entre as maiores tecnológicas do mundo nunca foi tão intensa. Num momento em que a procura por capacidade computacional dispara, estas infraestruturas tornaram-se essenciais não só para treinar modelos de inteligência artificial (IA), mas também para sustentar serviços digitais, processar grandes volumes de dados e responder às crescentes exigências da economia digital.

Nos últimos meses, várias empresas do setor anunciaram que estão a trabalhar em projetos que consistem na instalação de centros de dados espaciais. A ideia ainda não saiu do papel, mas está a ser levada a sério por gigantes como a Nvidia, SpaceX, Google e Amazon, bem como por outras menos conhecidas, como a startup Starcloud, especializada nesta área.

Para entender a lógica da ideia, que para além de disruptiva é difícil de concretizar, é necessário conhecer o que são os centros de dados tradicionais e as suas operações. Os data centers são instalações especializadas onde se armazenam, processam e gerem grandes volumes de dados. Equipados com servidores, sistemas de armazenamento e de refrigeração e redes de alta performance, estas infraestruturas garantem que os dados estão organizados e acessíveis de forma rápida e segura. São essenciais para o funcionamento de serviços online, empresas e instituições que dependem da tecnologia no dia-a-dia.

A função principal de um centro de dados é assegurar a disponibilidade contínua da informação, proteger dados sensíveis e permitir a recuperação rápida em caso de falhas ou incidentes de segurança. Estes centros tornam possível a expansão de serviços digitais, a realização de backups e a manutenção da infraestrutura tecnológica que sustenta a internet e os sistemas digitais modernos. No caso da IA, são também os locais onde se treinam os grandes modelos que permitem funcionar serviços como o ChatGPT.

No entanto, os data centers consomem uma quantidade significativa de eletricidade, com estudos a apontarem para cerca de 1,5% da eletricidade global anualmente. Este consumo elevado deve-se aos servidores, sistemas de armazenamento e redes que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e aos complexos sistemas de refrigeração necessários para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos, que em alguns casos também ‘consomem’ grandes quantidades de água.

A procura crescente por serviços digitais contribui para que este consumo continue a aumentar, colocando desafios ambientais significativos e exigindo soluções mais eficientes e sustentáveis para reduzir a pegada energética destas infraestruturas.

Quando o céu não é o limite

Segundo a revista britânica The Economist, que cita a empresa de investigação Sightline Climate, construir centros de dados na Terra está a tornar-se cada vez mais numa espécie de “missão impossível”, sendo que neste caso não há um Tom Cruise para fazer milagres.

A capacidade global prevista para entrar em funcionamento este ano poderá sofrer atrasos de 30 a 50%. Entre os principais fatores estão as dificuldades em obter licenças de construção (sobretudo na Europa), a falta de potência elétrica disponível e as demoras nas autorizações para ligação à rede elétrica. Surge assim a ideia de levar centros de dados para a órbita, através de uma constelação de satélites, aproveitando a vantagem de que a energia solar estará sempre disponível.

Elon Musk é uma das figuras mais interessadas e entusiasmadas com a possibilidade de enviar para o espaço hardware que permita ao seu leque de empresas continuar a crescer a um ritmo alucinante. Depois de fundir a SpaceX com a xAI, o magnata norte-americano considera que os “centros de dados orbitais” são essenciais para o futuro da tecnologia, já que “a procura global de eletricidade para IA simplesmente não pode ser respondida com soluções terrestres, mesmo a curto prazo, sem impor dificuldades às comunidades e ao meio ambiente”, disse o empreendedor citado pelo Financial Times em fevereiro, aquando da fusão de empresas. “A longo prazo, a IA baseada no espaço é obviamente a única maneira de alcançar escala”, explicou Musk.

Além disso, este mês, Jensen Huang, CEO da Nvidia, anunciou no evento anual da empresa que a fabricante de placas gráficas está a desenvolver um chip de IA destinado a suportar centros de dados no espaço.

Ao desenvolver chips de IA capazes de operar em ambientes com restrições de tamanho, peso e energia, a Nvidia pretende criar condições para que aplicações de IA funcionem de forma contínua, tanto entre a Terra e o espaço como entre diferentes satélites. O Nvidia Space-1 Vera Rubin Module é o componente mais recente desta plataforma voltada para aplicações espaciais. De acordo com a empresa, a GPU Rubin oferece até 25 vezes mais capacidade de processamento de IA em órbita do que a GPU Nvidia H100, abrindo caminho a novas aplicações em centros de dados orbitais, análise geoespacial avançada e operações autónomas no espaço.

“A computação espacial, a fronteira final, chegou. À medida que implementamos constelações de satélites e exploramos mais fundo no espaço, a inteligência deve existir onde quer que os dados sejam gerados”, afirmou Jensen Huang durante o evento. “O processamento de IA em sistemas espaciais e terrestres permite deteção, tomada de decisões e autonomia em tempo real, transformando centros de dados orbitais em instrumentos de descoberta e naves espaciais em sistemas de auto-navegação. Com os nossos parceiros, estamos a expandir a Nvidia para além do nosso planeta — levando corajosamente a inteligência onde nunca foi antes.”

Google e Amazon também estão na corrida. Starcloud já chegou ao espaço

Já no final de 2025, em novembro, a Google anunciou o Projeto Suncatcher, uma iniciativa de investigação ambiciosa que pretende explorar novas formas de escalar a capacidade de computação para inteligência artificial também no espaço. A proposta passa pelo desenvolvimento, a longo prazo, de uma rede de satélites alimentados por energia solar, capazes de operar com chips especializados em IA, aproveitando diretamente a energia do sol para suportar cargas massivas de processamento.

O projeto encontra-se ainda numa fase inicial, mas integra já estudos sobre design de constelações de satélites, sistemas de comunicação e resistência de hardware à radiação espacial. Como próximo passo, a empresa prevê lançar, em parceria com a Planet, dois satélites protótipo até ao início de 2027, com o objetivo de testar esta tecnologia em órbita.

Outro líder de uma das maiores empresas do mundo, Jeff Bezos, da Amazon, já salientou que pretende levar centros de dados para o espaço, aproveitando a energia solar contínua e acreditando que o futuro poderá ser fora da Terra.

Com todas estas empresas de dimensão mundial na corrida ao espaço, é uma startup que se destaca: a norte-americana Starcloud (apoiada pela Nvidia), fundada somente em 2024, que em novembro passado lançou o satélite Starсloud-1, equipado com um chip Nvidia H100. Este lançamento serviu como teste para um projeto a curto prazo, que prevê a construção de um data center de cinco gigawatts em órbita.

A próxima missão comercial da Starcloud, Starcloud-2, contará com um cluster de GPU, armazenamento persistente e sistemas próprios de gestão de energia. O data center deverá estar totalmente operacional em órbita até 2027, segundo as previsões da empresa.

Quais os maiores entraves? E quando poderá ser uma realidade?

Como seria de esperar, construir um centro de dados orbital é significativamente mais complexo e dispendioso do que erguer estas infraestruturas em solo terrestre atualmente. Os obstáculos são vários e alguns ainda não têm resposta definitiva.

Custo de lançamento: Uma das maiores dificuldades prende-se com o custo de colocar os satélites em órbita — os mesmos que irão alojar os chips de IA a bordo. Atualmente, os preços praticados ainda tornam este modelo pouco competitivo face às soluções terrestres, embora a promessa de foguetões reutilizáveis, como o Starship da SpaceX, possa vir a alterar esta equação.

Uma das maiores dificuldades prende-se com o custo de colocar os satélites em órbita — Atualmente, os preços praticados ainda tornam este modelo pouco competitivo face às soluções terrestres, Potência e custo dos satélites: Outros fatores que poderão dificultar estes projetos estão relacionados com a potência e o custo de cada satélite. Estes dependem, em grande parte, do peso e do desempenho dos painéis solares e dos radiadores de dissipação de calor, componentes críticos para garantir o funcionamento contínuo dos chips em órbita. A isto acresce um fator ainda desconhecido: o impacto da radiação solar na fiabilidade e longevidade dos chips de IA. São necessárias estimativas rigorosas de todas estas variáveis para determinar, com confiança, a verdadeira viabilidade dos centros de dados orbitais.

Outros fatores que poderão dificultar estes projetos estão relacionados com a potência e o custo de cada satélite. Estes dependem, em grande parte, do peso e do desempenho dos painéis solares e dos radiadores de dissipação de calor, A isto acresce um fator ainda desconhecido: o impacto da radiação solar na fiabilidade e longevidade dos chips de IA. São necessárias estimativas rigorosas de todas estas variáveis para determinar, com confiança, a verdadeira viabilidade dos centros de dados orbitais. O problema do calor: Os centros de dados geram quantidades enormes de calor e o espaço, ao contrário do que possa parecer, não resolve o problema de forma simples. Embora o ambiente espacial seja extremamente frio, é também um vácuo, o que significa que o calor não se dissipa por convecção como acontece na Terra . Em vez disso, fica retido dentro dos equipamentos à semelhança do que acontece numa garrafa térmica. Dissipar esse calor de forma eficiente, sem recorrer ao ar ou à água, é um dos maiores desafios de engenharia destes projetos . “No Espaço não há condução, não há convecção, é apenas radiação. Então, temos de descobrir como arrefecer estes sistemas no espaço”, alertou Jenson Huang no evento anual da empresa mais valiosa do mundo.

Os centros de dados geram quantidades enormes de calor e o espaço, ao contrário do que possa parecer, não resolve o problema de forma simples. Embora o ambiente espacial seja extremamente frio, . Em vez disso, fica retido dentro dos equipamentos à semelhança do que acontece numa garrafa térmica. Dissipar esse calor de forma eficiente, sem recorrer ao ar ou à água, é um dos maiores desafios de engenharia destes projetos alertou Jenson Huang no evento anual da empresa mais valiosa do mundo. O perigo dos detritos espaciais: Por fim, há um risco que vai muito além da engenharia: o lixo espacial. Com o aumento do número de satélites em órbita, cresce também a probabilidade de colisões. Um único satélite com defeito, que se fragmente ou perca a órbita de forma descontrolada, pode desencadear uma reação em cadeia de choques, destruindo outros satélites e colocando em risco serviços essenciais como as comunicações de emergência, a navegação GPS ou a previsão meteorológica. Este é um cenário que a comunidade científica leva cada vez mais a sério.

Praticamente nenhuma empresa se compromete com uma data concreta para iniciar operações de data centers orbitais, uma vez que a maioria dos projetos ainda se encontra em fase de avaliação ou piloto. O cenário não será fácil, com muitas dificuldades pelo caminho e complexidades associadas a levar este tipo de hardware para o espaço. Apenas a Starcloud aponta 2027 como objetivo para que o centro de dados esteja em funcionamento, mas só o tempo dirá se será mesmo possível ter esta infraestrutura a milhares de quilómetros da Terra.