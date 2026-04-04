Quatro urgências hospitalares estão fechadas este sábado

Quatro urgências, três das quais de obstetrícia e uma de pediatria, estão encerradas este sábado, indicam as escalas de urgências publicadas no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com o portal do SNS, estão fechadas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Santarém e Abrantes e o Hospital de Portimão tem encerrada a urgência de obstetrícia. A urgência pediátrica do Hospital Distrital de Torres Vedras também está fechada.

Segundo as escalas, atualizadas pelos hospitais, as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Braga, Amadora/Sintra, Santo André, em Leiria, e Infante Dom Pedro, em Leiria, estão condicionadas, atendendo apenas os casos encaminhados pelo INEM e as urgências internas.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 121 serviços de urgência estão abertas em todo o país, a que se juntam 31 de ginecologia e obstetrícia que estão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada. O portal do SNS não tem disponibilizadas as escalas dos hospitais para domingo de Páscoa.