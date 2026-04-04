Seguro inicia Presidência aberta em Castelo Branco para acompanhar recuperação

⚡ ECO Fast António José Seguro inicia na próxima segunda-feira a primeira Presidência aberta, focada na recuperação das áreas afetadas pelas tempestades, com a presença do Governo.

A iniciativa abrange visitas a vários concelhos nos distritos de Castelo Branco, Santarém, Coimbra e Leiria, com reuniões agendadas com associações locais.

A Presidência aberta visa escutar as populações e avaliar as necessidades de recuperação, refletindo o compromisso de Seguro com as regiões sinistradas.

António José Seguro inicia na segunda-feira, na Sertã, Castelo Branco, a primeira Presidência aberta, dedicada a acompanhar a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades, numa iniciativa que termina na sexta-feira em Leiria e contará com a presença do Governo.

Um fonte oficial da Presidência da República detalha, em declarações à Lusa, que a iniciativa tem como objetivo permitir ao chefe de Estado, António José Seguro, “testemunhar os impactos das intempéries, escutar as populações e avaliar as necessidades de resposta e de recuperação das zonas sinistradas“. A mesma fonte adiantou que, durante estes quatro dias, o Presidente estará acompanhado no terreno por membros do Governo.

A iniciativa começa na próxima segunda-feira, dia 6, com visitas aos concelhos da Sertã, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.

O primeiro dia termina em Tomar, no distrito de Santarém, cidade escolhida como sede desta Presidência aberta e onde decorrerá a habitual reunião semanal de trabalho entre António José Seguro e o primeiro-ministro, Luís Montenegro. Seguro tem agendadas, também em Tomar, reuniões com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.

A deslocação prossegue no dia 7 no distrito de Santarém, com visitas a Ourém, Ferreira do Zêzere e Mação.

O dia 8 está reservado ao distrito de Coimbra, com passagens em Penela, Soure, Montemor-o-Velho e Coimbra.

Esta Presidência aberta termina do distrito de Leiria, com visitas, no dia 9, a Batalha, Pombal, Pedrógão Grande e Alvaiázere, e, no dia 10, aos concelhos de Leiria e Marinha Grande.

A primeira Presidência aberta de Seguro terminará na Marinha Grande com uma reunião entre os presidentes dos municípios dos quatro distritos visitados, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País.

Ainda durante abril, Seguro “receberá no Palácio de Belém especialistas, em diferentes áreas, que permitam recolher mais informação e conhecimento sobre a realidade encontrada nos distritos visitados“.

Na passada segunda-feira, o Presidente da República visitou Alcácer do Sal, sem a presença da comunicação social, para verificar o ponto de situação dos trabalhos de recuperação na sequência do mau tempo que assolou o concelho em fevereiro.

Esta visita foi tornada pública através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República, tendo António José Seguro agradecido “a todos pelo esforço e resiliência demonstrados” e deixado “uma palavra de esperança”.

Durante a campanha eleitoral, António José Seguro tinha prometido que, se fosse eleito, faria a primeira Presidência aberta na zona Centro, fortemente afetada pelo mau tempo.