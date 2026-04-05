OPEP+ aumenta produção de petróleo em 206 mil barris por dia a partir de maio

Oito países da OPEP+ vão reforçar a produção em 206 mil barris por dia, acrescentando que a reparação total das infraestruturas energéticas danificadas vai “demorar muito tempo”, sem referir o Irão. O anúncio foi feito em comunicado, no final de uma reunião virtual entre Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, devendo as alterações aplicar-se em maio.

Os maiores aumentos serão registados na produção russa e saudita, que subirão ambas em 62 mil barris por dia, seguindo-se Iraque (26 mil) e Emirados Árabes Unidos (18 mil). No documento, que não explicita o Irão e que foi publicado no portal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), os oito países também se mostraram preocupados com os ataques a infraestruturas energéticas. “A recuperação plena da capacidade dos ativos energéticos danificados será dispendiosa e vai demorar muito tempo, afetando, assim, a disponibilidade global do abastecimento“, disseram.

Os oito países elogiaram os Estados que têm garantido a continuidade do abastecimento, “nomeadamente através da utilização de rotas de exportação alternativas, o que contribuiu para reduzir a volatilidade do mercado”.

Os países produtores que participaram na reunião também enalteceram “a importância crucial de salvaguardar as rotas marítimas internacionais para garantir um fluxo ininterrupto de energia“. A Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã ficam, assim, com uma nova produção diária combinada de 33,7 milhões de barris de petróleo.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com o encerramento do estreito de Ormuz – uma via marítima fundamental para o mercado petrolífero – e lançou ataques contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.