Preço da habitação em Madrid sobe quase 18%

O preço da habitação em Madrid aumentou 17,9% no primeiro trimestre, para 4.600 euros por metro quadrado, segundo o Expansión (acesso pago, em castelhano), que cita dados da Tinsa by Accumin. A subida ocorre num mercado imobiliário em forte aceleração em Espanha, onde os preços já avançam mais de 14% em termos anuais, o ritmo mais elevado desde 2007.

De acordo com o Expansión, a valorização na capital espanhola não foi homogénea e concentrou-se sobretudo nos distritos mais acessíveis, para onde a procura se deslocou perante a escalada de preços nos mercados mais caros. San Blas liderou as subidas, com um aumento de 23,7%, seguido de Puente de Vallecas, com 22,1%, e de Salamanca, com 20,8%.

O jornal refere ainda que outros distritos como Hortaleza, Retiro, Latina, Chamartín, Moratalaz, Ciudad Lineal e Usera também registaram aumentos expressivos, todos acima de 17%. Mesmo nas zonas com menor variação, como Vicálvaro, Centro, Villa de Vallecas, Moncloa-Aravaca e Arganzuela, os preços continuaram a subir a dois dígitos.

Segundo o Expansión, esta evolução reflete a pressão demográfica sobre um parque habitacional limitado, a escassez de nova construção e a deslocação da procura para zonas periféricas com preços relativamente mais baixos. O movimento sugere que a valorização da habitação em Madrid está a alargar-se para fora das áreas prime, à medida que o centro perde acessibilidade para uma parte crescente da procura.