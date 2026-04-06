5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o INE vai divulgar o índice de preços na produção de serviços e ainda dados sobre o setor da saúde. Já o Presidente da República realiza a primeira Presidência Aberta. A marcar o dia está ainda a divulgação dos dados do Banco de Portugal sobre a rendibilidade das empresas e o fim do prazo dado por Trump para a reabertura do Estreito de Ormuz.

INE revela índice de preços na produção de serviços

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) vai divulgar o índice de preços na produção de serviços relativo ao quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre, este índice registou uma variação homóloga de 3,1%, o que representa uma desaceleração de 0,1% face à taxa observada no 2.º trimestre de 2025. Em relação ao trimestre anterior, o índice aumentou 2,4%.

Seguro realiza primeira Presidência Aberta

O Presidente da República António José Seguro realiza a sua primeira Presidência Aberta nas regiões da Zona Centro afetadas pelas recentes intempéries. A iniciativa abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, duramente atingidos pelas tempestades que causaram significativos danos humanos e materiais. Com esta deslocação aos territórios afetados, Seguro irá ouvir as populações, testemunhar os impactos das tempestades, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas.

Termina prazo para reabertura do Estreito de Ormuz

Termina esta segunda-feira o prazo dado pelo Presidente dos Estados Unidos para a reabertura do Estreito de Ormuz. Caso o Irão não reabra, Donald Trump prometeu atacar as centrais elétricas iranianas. No Estreito de Ormuz passa um quinto do petróleo mundial. A 28 de fevereiro os Estados Unidos e a Israel lançaram um ataque contra o Irão para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”.

Dados sobre rendibilidade das empresas

O Banco de Portugal publica as estatísticas das empresas da central de balanços relativas ao terceiro trimestre de 2025, que integram um conjunto de indicadores sobre o setor das sociedades não financeiras. No segundo trimestre, a rendibilidade das empresas foi de 9,3%. O custo dos financiamentos obtidos pelas empresas continuou a diminuir, fixando-se em 4,7% e cerca de 45% do ativo das empresas portuguesas foi financiado por capitais próprios.

INE divulga dados sobre a Saúde

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) vai divulgar esta segunda-feira dados de 2025 sobre o setor da Saúde. As estatísticas são divulgadas no dia anterior ao dia Mundial da Saúde. Os dados mais recentes revelaram que, em 2024, 32% da população com 16 ou mais anos tinham sintomas de ansiedade generalizada e 10,4% níveis de ansiedade mais graves. A proporção da população com limitações na realização de atividades habituais devido a problemas de saúde atingiu 28,7% em 2024.