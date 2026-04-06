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“A bebida dá-te ideias estúpidas”, diz a PSP em campanha da Coming Soon

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“Esta é uma abordagem inusitada à prevenção rodoviária, que só foi possível graças à abertura da PSP para uma linguagem mais disruptiva", resume Pedro Bexiga.

“A bebida dá-te ideias estúpidas. A pior é beber e conduzir”. É esta a assinatura da campanha de prevenção rodoviária com a qual a Polícia de Segurança Pública (PSP) se dirige à Geração Z. Focado sobretudo nos jovens maiores de 18 anos, a campanha aposta em alguma ironia e situações caricatas para promover comportamentos responsáveis ao volante.

Queríamos falar com um público que não liga à publicidade e que rejeita que lhe digam o que fazer – especialmente num tema como a prevenção rodoviária”, explica Marcelo Lourenço, codiretor criativo da Coming Soon, agência que assina a campanha. “Daí o humor ser a nossa principal ferramenta, mesmo tratando-se de um assunto sério”, explica.

A campanha, realizada por Alexandre Montenegro e com produção da Show Off Films/MOLA, é composta por dois filmes, que retratam consumidores de álcool a “ouvir” conselhos das próprias bebidas. “Sugestões inesperadas e disparatadas, que dão forma à ideia criativa”, prossegue a agência.

“Esta é uma abordagem inusitada à prevenção rodoviária, que só foi possível graças à abertura da PSP para uma linguagem mais disruptiva”, resume Pedro Bexiga, , também codiretor criativo da agência.

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