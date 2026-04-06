Artemis II marca recorde de distância da Terra e inicia sobrevoo da face oculta da Lua

Os quatro astronautas da missão Artemis II ultrapassaram esta segunda-feira o recorde histórico de distância da Terra, alcançado pela tripulação da Apolo 13 em 1970, e iniciaram o sobrevoo da face oculta da Lua.

O recorde de 400.171 quilómetros atingido pela Apollo 13 foi ultrapassado e os astronautas norte-americanos Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e o canadiano Jeremy Hansen deverão registar um novo recorde, quando se encontrarem a 406.777 quilómetros do planeta Terra.

“A sala está cheia de alegria lunar hoje. Imagino que vocês também”, disse na sala de controlo da agência espacial norte-americana (NASA), em Houston, a responsável das comunicações com a tripulação, Jenni Gibsons.

Christina Koch, uma exploradora experiente que entra para a história como a primeira mulher a sobrevoar a Lua, contou que os astronautas estavam “colados às janelas”.

A cápsula Orion, da missão Artemis II, alcançou o recorde às 12:57 do centro da NASA (18:57 em Lisboa).

O registo da Apolo 13 data de 1970, quando a missão que popularizou a frase ‘Houston, temos um problema’ teve uma falha técnica que a obrigou a contornar a Lua, aproveitando a sua gravidade para se impulsionar de volta à Terra.

Um dos momentos-chave da órbita lunar da Artemis II será a passagem dos astronautas pela face oculta da Lua, o que lhes permitirá fotografar e ver com os seus próprios olhos essa parte do satélite natural da Terra.

A última vez que um ser humano viu na primeira pessoa essa região da Lua – que está oculta da Terra devido à rotação sincrónica do satélite – foi em 1972, quando a tripulação da Apolo 17 converteu-se na última expedição a pisar a superfície lunar.

O sobrevoo da Orion – equipada com 32 câmaras – permitirá estudar com maior pormenor a face oculta da Lua, mas também deixará os astronautas sem comunicações com aterra durante cerca de 40 minutos, enquanto a Lua se interpuser entre a Terra e a nave.

A missão Artemis II sairá da influência lunar na terça-feira às 13:25 horas (18:25 em Lisboa), quando iniciar o seu regresso à Terra.