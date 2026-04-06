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Artistas e marcas juntam-se em concertos solidários de apoio à região centro

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Com curadoria de João Carvalho e Samuel Úria, o projeto é apoiado pela Vodafone e foi desenvolvido em parceria com a CIMRL, os produtores Ritmos e MOT.

Mariza, Capitão Fausto, Tiago Bettencourt, Samuel Úria & os 12 ao Todo, Carlão e Ana Lua Caiano juntam-se no Coliseu do Porto, no dia 5 de maio em Lisboa, e Ornatos Violeta, Slow J, Carminho, Salvador Sobral, GNR e Expensive Soul, dois dias depois, no Porto, para o “Concertamos Juntos”, projeto musical solidário para apoiar a reconstrução das zonas mais afetadas pela depressão Kristin.

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Com curadoria de João Carvalho e Samuel Úria, o projeto é apoiado pela Vodafone e foi desenvolvido em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região da Leiria (CIMRL), os produtores Ritmos e MOT, e tem também o apoio institucional da RTP, RFM e JCDecaux.

A receita da bilheteira dos dois espetáculos reverte na totalidade para o Fundo da Cáritas Diocesana de Leiria e será direcionado para a reconstrução de habitações e reposição de mobiliário e de eletrodomésticos destruídos, através do “Fundo de Emergência – apoio às vítimas da Tempestade Kristin”.

A operadora também quer converter cada voto na App My Vodafone, na “Vodafone Canção do Ano”, no âmbito dos Prémios Play, num contributo monetário para o mesmo fundo.

Para além destes dois concertos, Agir, Bárbara Bandeira, Calema, Cuca Roseta, Tony Carreira e Kura juntam-se no dia 23 de maio, perto do Estádio Municipal de Leiria, para um concerto gratuito. Haverá ainda uma zona de restauração composta exclusivamente por negócios locais e uma área dedicada ao comércio e ao artesanato regional, onde o público poderá conhecer e apoiar os empresários, produtores e criadores da região, descreve a operadora em comunicado.

“O projeto “Concertamos Juntos” tem um cariz verdadeiramente solidário. Todas as entidades e os artistas juntam-se a este movimento de forma gratuita, assegurando que o impacto da iniciativa é exclusivamente social. O compromisso é comum: devolver dignidade, segurança e futuro às famílias afetadas”, resume a Vodafone.

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