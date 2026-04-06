“Assim toda a gente come melhor” é a nova linha de comunicação do Continente

“Em 2026, assumimos um compromisso renovado - demonstrar de forma simples, acessível e natural o acesso a uma alimentação melhor", explica Filipa Appleton.

Sob o mote “Assim toda a gente come melhor”, o Continente inaugura a sua nova linha de comunicação através de uma campanha multimeios, na qual pretende reforçar o seu compromisso em facilitar escolhas que conduzam a uma alimentação melhor. O mote irá suportar a comunicação da marca ao longo do ano.

“É esta ambição que passa a orientar a comunicação do Continente, procurando transformar o ato de comer numa escolha mais informada, mais equilibrada e mais acessível a todos“, revela a marca de retalho alimentar, em comunicado.

“A visão parte do princípio de que não basta falar de comida. É necessário falar de uma boa alimentação, do impacto real que tem na saúde e no bem‑estar, da importância de escolhas simples, acessíveis e equilibradas, bem como do papel que o Continente desempenha diariamente ao facilitar esse caminho“, nota ainda.

A nova campanha tem como protagonista o humorista César Mourão e estabelece uma analogia entre a facilidade que o Continente proporciona a qualquer pessoa que procure comer melhor e a ideia de que “Assim também eu!” posso ter melhores hábitos alimentares. “O tom divertido contribui para evidenciar que fazer boas escolhas alimentares no dia a dia é fácil no Continente e que comer de forma equilibrada não tem de ser complicado“, explica.

“Em 2026, assumimos um compromisso renovado — demonstrar de forma simples, acessível e natural o acesso a uma alimentação melhor. Ao reforçarmos a frescura, a qualidade, a origem e a variedade aos melhores preços, pretendemos facilitar escolhas que contribuam para o bem-estar de todos”, salienta Filipa Appleton, head of brand & marketing do Continente.

“É essa visão — clara e prática — que inspira o novo conceito ‘Assim toda a gente come melhor’, sublinhando que, quando a ajuda certa existe, comer melhor torna‑se possível para qualquer pessoa. Esta narrativa reforça a nossa ambição em acompanhar todos os momentos da vida do consumidor e em continuar a ser promotores de saúde e bem-estar a longo prazo“, acrescenta ainda.

Com criatividade da Fuel, esta campanha multimeios estará presente em televisão, digital, rádio e exterior, num planeamento de meios da Arena Media.