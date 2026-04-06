Associated Press vai reduzir a sua equipa de jornalistas nos EUA

O processo irá ocorrer numa primeira fase através de saídas voluntárias, surgindo num momento de reestruturação da atividade da agência noticiosa nos Estados Unidos da América (EUA).

A The Associated Press (AP) vai reduzir a sua equipa global de jornalistas, fruto da reestruturação da sua operação norte-americana. A notícia foi avançada pela imprensa internacional e confirmada pela Reuters, que teve acesso ao memorando enviado aos trabalhadores. Não foi concretizado o número exato, mas os relatos apontam para que afete dezenas de postos. A agência noticiosa informa que afetará menos de 5% da sua equipa global de jornalistas.

A medida concentra-se na equipa de notícias dos Estados Unidos da América (EUA), com um pequeno número de cargos noutras unidades de reportagem sediadas nos EUA também a serem afetados, de acordo com o memorando da editora executiva da AP, Julie Pace.

“Mudar não é fácil — reconheço isso”, pode ler-se. “Ao mesmo tempo, todas as organizações, incluindo a nossa, precisam de fazer escolhas sobre o que é essencial para o seu futuro. O futuro da AP está enraizado na sua ampla cobertura, e precisamos de ser ágeis, estratégicos e eficientes na forma como produzimos este jornalismo“, declarou a editora executiva.

A agência de notícias procurará primeiro a saída voluntária dos funcionários abrangidos pelo seu acordo coletivo de trabalho, sendo referido que os cortes não afetarão a capacidade da AP de fornecer cobertura jornalística em todos os 50 estados norte-americanos.

Em declarações à própria agência noticiosa, que também reportou a notícia, a editora executiva da AP notou que, como as ofertas de saída voluntária estão agora a ser feitas apenas aos jornalistas americanos, é razoável supor que o corte nesta força de trabalho seja superior a 5%. Se haverá despedimentos ou não, dependerá de quantas pessoas aceitarem a oferta.

A News Media Guild, sindicato que representa os jornalistas da AP, não comentou de imediato o plano.

A redução da equipa surge num momento de reestruturação que tem como objetivo alinhar as operações da AP com as necessidades dos seus maiores clientes. O objetivo da agência noticiosa é focar-se mais em jornalismo visual e no desenvolvimento de novas fontes de receitas, principalmente através de empresas que investem em inteligência artificial, para lidar com o colapso económico de muitos órgãos de comunicação social tradicionais.

A AP está também a implementar equipas de resposta rápida, nas quais os jornalistas, independentemente da sua localização geográfica, contribuem para as principais notícias do dia.

Um porta-voz da AP disse ao The Wrap que a organização é rentável e que as mudanças foram a melhor forma de servir os seus principais clientes, incluindo as estações de televisão e os veículos digitais, bem como as empresas tecnológicas. A divisão ligada a grupos de jornais representa atualmente menos de 10% do seu negócio.

A eliminação destes postos de trabalho ocorre num contexto de demissões no setor. Em fevereiro, o Washington Post começou a despedir cerca de um terço da sua força de trabalho, incluindo centenas de funcionários da redação, à medida que reduzia a sua cobertura e reestruturava as suas operações.

Outros grandes meios de comunicação, incluindo a CNN, NBC News e Business Insider, também anunciaram despedimentos no último ano, à medida que aceleram a transição para estratégias digitais e focadas no vídeo.