Astuce Spain apela à criação de mais projetos para acabar com o vazio na investigação sobre tumores cerebrais

Por ocasião do Dia Mundial da Saúde, a associação Astuce Spain denunciou a alarmante falta de ensaios clínicos e projetos de investigação sobre tumores cerebrais, especialmente no glioblastoma, um dos mais agressivos.

De acordo com estimativas da Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM), os tumores cerebrais representam cerca de 2% de todos os cancros diagnosticados em Espanha. No entanto, o seu impacto é considerável em termos de incapacidade e esperança de vida. A Astuce considera inaceitável que o glioblastoma continue a ser uma patologia insuficientemente explorada num contexto de avanços na medicina.

A associação afirmou que enfrenta atualmente uma «pobreza» científica e económica. Esta falta de recursos gera um profundo desamparo entre doentes e familiares, que vivem numa incerteza constante. «Por trás de cada diagnóstico há doentes que enfrentam uma deterioração progressiva das suas capacidades cognitivas», assinalou Manuel Meléndez, coordenador do Comité Científico da Astuce Spain.

A Astuce sublinhou a necessidade de realizar mais ensaios clínicos para que os doentes tenham acesso a terapias que melhorem a sua qualidade de vida. «É imprescindível redobrar os esforços na investigação sobre o glioblastoma», afirmou Meléndez, que também salientou que estes doentes devem estar no centro das prioridades da investigação.

APELO URGENTE À AÇÃO

Visitación Ortega, porta-voz da Astuce Spain, insistiu na situação complicada daqueles que são diagnosticados com glioblastoma. «O acesso à informação e aos ensaios clínicos é fundamental para a saúde mental dos doentes e das suas famílias», comentou. Ortega enfatizou que «cada dia sem avanços é mais um dia de sofrimento evitável».

O glioblastoma é um tipo de glioma de grau 4, representando aproximadamente 50% dos tumores cerebrais agressivos, com uma incidência de três casos por cada 100 000 habitantes em Espanha. Sem tratamento, a esperança de vida de um doente com esta doença é de cerca de seis meses e, com o tratamento padrão, a mediana de sobrevivência é de aproximadamente um ano.

A associação alertou para a escassez de investigação e reconhecimento no domínio dos tumores cerebrais. «Um cancro cerebral não tão frequente não deve significar que não seja prioritário», concluiu Ortega. A associação solicitou ao Ministério da Saúde o reconhecimento do oligodendroglioma como doença rara, dada a sua baixa incidência.

NECESSIDADE DE RECURSOS E VISIBILIDADE

A Astuce Spain desenvolveu o projeto Oligo Spain, com o apoio da Associação Espanhola contra o Cancro (AECC), para promover a investigação sobre os oligodendrogliomas. A associação tornou-se um ponto de encontro para as pessoas afetadas, oferecendo recursos e atualizações sobre os avanços científicos e sociais no campo dos tumores cerebrais.

A falta de financiamento e a visibilidade limitada destes tumores refletem uma realidade que requer atenção urgente. A Astuce reiterou o seu compromisso de lutar pela equidade na investigação e pela visibilidade da doença. A associação continua a trabalhar para dar voz aos doentes e às suas famílias, que merecem uma oportunidade e esperança face a esta doença devastadora.

A mensagem da Astuce Spain é clara: «É necessário colocar estes doentes no centro das prioridades, impulsionar novas linhas de estudo e garantir recursos que permitam avançar para tratamentos mais eficazes». A luta para melhorar a situação dos doentes com tumores cerebrais é uma questão de justiça social e humana.