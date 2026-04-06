Azores Airlines com ocupação abaixo dos 85% para Portugal, América e Europa/África

As taxas médias de ocupação das rotas regulares operadas pela Azores Airlines para Portugal, América do Norte, Europa/África ficaram abaixo dos 85% em 2025, foi revelado esta segunda-feira pelo Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Numa resposta a um requerimento do Chega, consultado pela agência Lusa, o executivo regional revela que a taxa média de ocupação (load factor) nas rotas regulares da Azores Airlines para Portugal foi de 83,20% em 2025, um valor mais baixo do que o registado em 2024 (85,60%) e 2023 (84,40%).

Já as rotas para a América do Norte tiveram uma ocupação de 82,70% em 2025 e de 78,40% em 2024 e 81,80% em 2023. Por sua vez, a operação regular para Europa/África da Azores Airlines teve uma ocupação de 72,40% em 2025 e 2024, uma quebra face a 2023 (73,50%).

Segundo a informação disponibilizada, a companhia aérea realiza atualmente 20 rotas com origem ou destino nos Açores para o exterior do arquipélago. O Governo Regional rejeita divulgar a rendibilidade individual de cada rota por ser “informação comercialmente sensível” ao abrigo do “segredo comercial da empresa” e revela que a Azores Airlines “não perspetiva o lançamento de novas rotas no curto e médio prazo”.

“Existe uma monitorização constante da performance financeira das rotas da Azores Airlines, sendo introduzidas, de forma contínua, alterações e ajustamentos à melhoria da rendibilidade das mesmas, o que, no limite, pode resultar no cancelamento da rota, tal como aconteceu nos últimos dois anos, período em que a companhia cessou operações para três destinos no continente europeu”, lê-se na resposta.

O executivo dos Açores assegura que a abertura de novas rotas assenta em critérios de “procura e potencial de mercado”, “sustentabilidade económico-financeira”, “relevância estratégica e conectividade”, “alinhamento com a missão pública” e “viabilidade operacional e regulatória”.

De acordo com o relatório da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) referente ao tráfego de passageiros, a média anual de ocupação das companhias europeias em 2025 foi de cerca de 85% (84,8%). A 07 de março, o Chega/Açores apresentou dois requerimentos na Assembleia Legislativa Regional a solicitar esclarecimentos ao Governo açoriano sobre a rentabilidade das rotas da Azores Airlines e sobre a situação de um avião da companhia estacionado em Toulouse, foi hoje anunciado.

Num dos requerimentos, o grupo parlamentar do Chega/Açores solicita ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) informação detalhada sobre a rentabilidade de todas as rotas atualmente operadas pela Azores Airlines, do grupo SATA, com origem ou destino nos Açores para o exterior do arquipélago.

O parlamento açoriano, presidido pelo social-democrata Luís Garcia, é composta por 57 deputados, em representação de oito forças políticas – 23 do PSD, 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do BE, um do PAN e um do PPM.