Carolina Alves Pereira é a escolha da Zurich Portugal para a direção da comunicação e eventos

Carolina Alves Pereira é a nova Head of Communications & Events da Zurich Portugal. A profissional transita da consultora imobiliária americana JLL, onde exerceu funções de External Communications Director, e assume agora a liderança da estratégia de comunicação externa, interna e de eventos da seguradora.

Na nova função, Pereira ficará responsável por definir e implementar a estratégia integrada de comunicação e eventos da Zurich Portugal, assegurando o alinhamento com os objetivos de negócio do Grupo a nível global.

Com um percurso que a levou por vários setores, a profissional passou pelo Museu do Chiado e pela startup Nutri Ventures. Acumulou ainda vários anos de experiência em consultoras de comunicação, onde geriu grandes marcas tanto no setor segurador como na banca, tendo como alguns dos clientes a Comissão Europeia, BNP Paribas, Starbucks e 3M.

Carolina Alves Pereira afirmou querer “trazer uma visão estratégica, criatividade e proximidade à comunicação e aos eventos” da Zurich.

A CEO da Zurich Portugal, Helene Westerlind, destacou a experiência de Pereira, sublinhando que a “visão e experiência em comunicação integrada e gestão de eventos em contextos de elevada exigência serão, sem dúvida, uma mais-valia para a nossa equipa e para o nosso negócio”.