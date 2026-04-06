Carolina Alves Pereira é a escolha da Zurich Portugal para a direção da comunicação e eventos
A profissional chega da consultora imobiliária americana JLL, onde desempenhou funções de External Communications Director, e será responsável pela estratégia de comunicação e eventos da Zurich.
Carolina Alves Pereira é a nova Head of Communications & Events da Zurich Portugal. A profissional transita da consultora imobiliária americana JLL, onde exerceu funções de External Communications Director, e assume agora a liderança da estratégia de comunicação externa, interna e de eventos da seguradora.
Na nova função, Pereira ficará responsável por definir e implementar a estratégia integrada de comunicação e eventos da Zurich Portugal, assegurando o alinhamento com os objetivos de negócio do Grupo a nível global.
Com um percurso que a levou por vários setores, a profissional passou pelo Museu do Chiado e pela startup Nutri Ventures. Acumulou ainda vários anos de experiência em consultoras de comunicação, onde geriu grandes marcas tanto no setor segurador como na banca, tendo como alguns dos clientes a Comissão Europeia, BNP Paribas, Starbucks e 3M.
Carolina Alves Pereira afirmou querer “trazer uma visão estratégica, criatividade e proximidade à comunicação e aos eventos” da Zurich.
A CEO da Zurich Portugal, Helene Westerlind, destacou a experiência de Pereira, sublinhando que a “visão e experiência em comunicação integrada e gestão de eventos em contextos de elevada exigência serão, sem dúvida, uma mais-valia para a nossa equipa e para o nosso negócio”.
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