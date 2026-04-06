Drone ucraniano atinge fragata russa no Mar Negro

Um ataque com um drone ucraniano atingiu uma fragata russa no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, anunciou um responsável militar ucraniano, acrescentando que os danos ainda estão a ser avaliados.

Segundo Robert Brovdi, conhecido como Madyar, a embarcação visada foi a fragata Almirante Grigorovich, capaz de transportar e lançar oito mísseis de cruzeiro e 24 mísseis antiaéreos. O responsável afirmou, numa publicação na rede Telegram, que a tripulação russa tentou repelir o ataque utilizando os sistemas antiaéreos da própria fragata, mas não conseguiu evitar o impacto.

Brovdi divulgou ainda um vídeo captado pelo drone que terá atingido a embarcação, referindo que a extensão dos danos está ainda em fase de avaliação. O chefe das forças de drones ucranianas relatou também um segundo ataque, igualmente documentado em vídeo, que atingiu uma plataforma de extração de gás offshore.

De acordo com a mesma fonte, a operação contra a fragata foi conduzida pelas forças de drones ucranianas em coordenação com o Serviço de Segurança da Ucrânia. O ataque à infraestrutura energética contou com a colaboração da Marinha ucraniana com as unidades de drones lideradas por Madyar.