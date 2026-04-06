Viu a matrícula 400001? O carro português já anda em testes na estrada

Se vir a matrícula 400001 na estrada já sabe: é o supercarro português que sai do ambiene de pista e se estreia em estrada.

O supercarro português Adamastor Furia entrou numa nova fase de desenvolvimento. Concluída uma etapa intensiva de validação em ambiente de pista, no Autódromo Internacional do Algarve, o veículo iniciou uma nova etapa em estrada.

O Development Prototype #1 recebeu autorização para circular na via pública pelo Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), de acordo com a empresa. Se vir a matrícula “400001” na estrada, é um exemplar do carro nacional. Este é um passo imprescindível para a homologação do modelo, explica ainda a empresa.

A partir de agora serão testados fatores como tráfego, condições do piso e a variação de temperaturas que colocam exigências adicionais ao desempenho e à fiabilidade do automóvel em ambientes de cidade e muito trânsito, mas também em percursos de montanha.





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Esta abordagem posiciona o Adamastor Furia num segmento específico do mercado de supercarros, onde a versatilidade e a homologação para estrada assumem um papel crescente, em paralelo com o desempenho. A Adamastor pretende diferenciar o Furia de outras propostas mais orientadas exclusivamente para circuito, reduzindo a dependência de soluções logísticas adicionais e alargando o espectro de utilização do veículo.

A fase de testes em estrada permitirá também recolher dados adicionais considerados essenciais para a validação final do modelo, nomeadamente ao nível da durabilidade dos componentes, da calibração de sistemas e da adaptação a diferentes condições de circulação. Esta informação será determinante para a transição do protótipo para as primeiras unidades de produção.

Ao contrário de alguns modelos do segmento, que exigem transporte em reboque até ao circuito, o Furia foi concebido para poder ser conduzido em estrada aberta, permitindo ao utilizador deslocar-se diretamente até ao local de utilização em pista.

Fundado em 2019, o Adamastor é um construtor português de supercarros de baixo volume, que tem apostado no desenvolvimento de soluções tecnológicas próprias e na criação de uma rede internacional de parcerias. A empresa tem vindo a contratar profissionais provenientes da indústria automóvel e a investir em investigação e desenvolvimento.

Com o avanço desta nova fase, o Furia aproxima-se do momento em que o protótipo dará lugar às primeiras unidades de produção, num projeto que a empresa apresenta como o primeiro supercarro desenvolvido em Portugal.