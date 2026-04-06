Falhas nas telecomunicações deixam centenas de empresas a operar com Starlink em Leiria

O presidente da Associação Empresarial da Região de Leiria (Nerlei) afirmou esta segunda-feira que o problema das telecomunicações ainda não está resolvido e que “largas centenas de empresas continuam a operar com recurso à Starlink e a outros concorrentes”.

“As empresas têm comunicações, mas não através do seu operador habitual, ou seja, estão a funcionar com recurso à Starlink ou a operadores concorrentes”, explicou Luís Febra, em declarações à RTP Notícias. O responsável pela associação que representa o tecido empresarial da região de Leiria sublinha que “as empresas sem telecomunicações perdem produtividade”.

A Associação Empresarial da Região de Leiria desafiou o Presidente da República — que iniciou esta segunda-feira a sua primeira Presidência Aberta dedicada aos concelhos mais afetados pelo mau tempo — a usar o seu poder institucional para abordar a falta de comunicações.

“As empresas dos setores da energia e das telecomunicações precisam de desenvolver mecanismos não apenas de resiliência, mas também de redundância, para garantir que, assim que sejam repostas as infraestruturas base, os seus clientes possam retomar a atividade normal”, refere Luís Febra.

O líder da Nerlei destaca ainda que “é mais complexo para as empresas trabalharem sem comunicações do que sem energia”, reforçando que, atualmente, “sem comunicações, as empresas pura e simplesmente não conseguem funcionar”. Luís Febra recorda que “a maior parte das empresas tem os seus sistemas na cloud e, sem comunicações estáveis, não conseguem produzir nem dar resposta aos clientes”.

Depois do comboio de tempestades que atingiu a região de Leiria, o presidente da Nerlei assegura que “há empresas que tiveram praticamente toda a sua capacidade produtiva afetada e que ainda estão num processo de recuperação muito lento, com mais de 50% da capacidade ainda comprometida”.