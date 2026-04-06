Gaia vota acordo para consórcio do TGV construir VL3 entre Laborim e Vilar do Paraíso

A Municipal de Câmara de Vila Nova de Gaia vai votar, esta terça-feira, um protocolo para o consórcio da linha de alta velocidade construir a Via de Ligação 3 (VL3) entre Laborim e Vilar do Paraíso como “medida compensatória” conferida ao município.

“A conceção, projeto e execução do troço da via rodoviária VL3 constitui uma medida compensatória conferida pelo AVACE [empreiteiro do consórcio AVAN Norte, construtor da linha de alta velocidade] ao município de Gaia, no quadro global da execução da empreitada, sendo realizada à margem dos trabalhos compreendidos no objeto da empreitada” da linha, pode ler-se num protocolo a que a Lusa teve acesso. O mesmo será votado na reunião privada de executivo de terça-feira, marcada para as 17h00.

De acordo com a minuta do protocolo a formalizar entre o AVACE Norte e a Câmara de Gaia, enviada à autarquia a 26 de março, “para se assegurar a integração urbanística do projeto de execução, o município de Gaia identificou a necessidade de ser realizada a construção” da VL3, entre a Rua Jardim, em Vilar do Paraíso, e a Rua das Corujeiras, em Laborim (Mafamude).

Este é mais um troço da chamada avenida até ao mar, que ligará Santo Ovídio à praia da Madalena, que nos últimos anos viu alguns dos troços remanescentes executados (nó em Laborim e Avenida Gonçalo Ribeiro Telles), mas ainda tem outros em falta.

De acordo com o protocolo, o município de Gaia “assume a responsabilidade e todos os encargos associados ao licenciamento” do projeto, “bem como o pagamento das indemnizações a que haja lugar em decorrência da ocupação de terrenos, da constituição de servidões administrativas e da expropriação das parcelas de terreno”, e “quaisquer outras compensações que advenham desta necessidade”.

Já o agrupamento AVACE Norte “assume a responsabilidade por todos os encargos associados à conceção, à elaboração do projeto de execução e, por fim, à construção” deste troço da VL3.

Na semana passada, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, manifestou-se satisfeito por Santo Ovídio regressar como solução definitiva para a estação de alta velocidade de Gaia, admitindo um “incidente” com a concessionária, que a queria deslocalizar para Vilar do Paraíso.

A 3 de março, a Câmara de Gaia aprovou por unanimidade a elaboração do Plano de Pormenor de Santo Ovídio nos mesmos termos do anterior, desenhado para acolher a estação de alta velocidade no concelho.

O vice-presidente da autarquia, Firmino Pereira, garantiu que o município terá uma “atitude cooperante” relativamente ao projeto da linha de alta velocidade no concelho, adiantando que o consórcio construtor quer apresentar projeto até 15 de abril.