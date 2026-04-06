Iberis Capital compra empresa química da Maia

A Iberis Capital comprou uma participação maioritária na empresa química Aquitex, especializada na produção e venda de produtos químicos para as indústrias têxtil, cerâmica, detergência e cosmética, para a apoiar no desenvolvimento de novos produtos e na exploração de outros segmentos de negócio.

A entrada da private equity lisboeta no capital da empresa da Maia permitirá acelerar a sua expansão, inclusive através de aquisições, de acordo com a informação divulgada aos media esta segunda-feira. A transação, que está concluída, envolve a aquisição de uma participação em torno dos 90% e manutenção da equipa de gestão da Aquitex.

A fabricante química liderada por Jorge Faria considera que este acordo é necessário para garantir “a continuidade e a base para o novo ciclo de crescimento”, apesar de o conselho de administração ser reforçado com membros da Iberis Capital. Tanto Jorge Faria como Matilde Faria continuam na estrutura acionista com uma posição minoritária.

“Estamos muito entusiasmados com a entrada da Iberis nesta nossa jornada. Ter um parceiro estratégico como a Iberis neste novo ciclo de crescimento, capaz de aportar financiamento e know how, acrescenta valor no caminho da Aquitex”, afirmou Jorge Faria, administrador da Aquitex, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

Fundada em 1963 e com sede em Pedrouços, na Maia, a Aquitex emprega cerca de quatro dezenas de pessoas e teve um volume de negócios de 14 milhões de euros em 2024, após uma subida homóloga de 10% na faturação. O resultado líquido superou os 2,5 mil milhões de euros nesse ano, de acordo com os dados consultados pelo ECO.

Para os novos investidores, a Aquitex “é uma empresa sólida e com muito potencial”. “Opera num setor interessantíssimo, onde o investimento em inovação faz toda a diferença. Queremos ajudar a empresa a crescer orgânica e inorganicamente e a reforçar-se como um player internacional de referência na indústria química”, refere David Pinheiro, sócio da Iberis Capital. A sociedade tem mais de 600 milhões de euros de ativos sob gestão e uma base de mais de 1.300 investidores.

Na assessoria desta operação, cujo valor não foi divulgado, estiveram as sociedades de advogados Abreu, Deloitte Legal Telles e a consultora financeira BDO.

“Esta foi uma operação de cash and equity complexa, que estava sujeita a diversas condições suspensivas, nomeadamente a autorização da Autoridade da Concorrência, e que envolveu ordenamentos jurídicos diferentes, visto que uma das sociedades vendedoras é uma sociedade a operar ao abrigo do direito italiano”, comentou o advogado Pedro Pessanha, consultor da Abreu Advogados para as áreas de societário, comercial e M&A e imobiliário, que liderou o processo.