Mau tempo. Seguradoras já pagaram 303 milhões em indemnizações

As seguradoras já pagaram ou adiantaram mais de 303 milhões de euros em indemnizações decorrentes do comboio de tempestades que assolou Portugal entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), que aponta para uma estimativa total de danos indemnizáveis de 983 milhões de euros, e admite que o valor final poderá vir a ultrapassar os mil milhões de euros.

Dos 185 mil sinistros participados, cerca de 95 mil já foram encerrados ou tiveram adiantamento de indemnização.

Dimensão sem precedentes

De acordo com a APS, o número de sinistros participados em apenas dois meses corresponde a cerca de 41% da totalidade dos sinistros de multirriscos que habitualmente são participados num ano inteiro.

No segmento dos seguros multirrisco habitações, dos 481 milhões de euros estimados em perdas, 223 milhões já foram pagos, perto de metade.

Leiria concentra um terço dos prejuízos nacionais

Leiria é o concelho mais afetado, com 36.843 sinistros e um custo estimado de 307 milhões de euros, quase um terço do total, dos quais 93 milhões já foram liquidados.

Seguem-se Pombal, com 11.599 participações e perdas estimadas em 72 milhões de euros (25 milhões pagos), e Marinha Grande, com 11.138 sinistros e custos na ordem dos 112 milhões de euros, dos quais 36,5 milhões já foram transferidos.