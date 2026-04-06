Lektou Cortés assessora Grupo Barrière no concurso público para concessão do exclusivo da exploração de jogos Póvoa de Varzim

A Lektou – Cortés prestou assessoria jurídica ao Grupo Barrière no âmbito do concurso público para a concessão do exclusivo da exploração de jogos de fortuna ou azar na zona de jogo da Póvoa de Varzim.

O Grupo Barrière é reconhecido internacionalmente como operador do setor do jogo e do entretenimento. O processo de adjudicação foi concluído recentemente, faltando apenas a assinatura do contrato de concessão, esperando-se que a operação possa iniciar-se no dia 1 de Maio de 2026.

A equipa responsável por esta operação foi liderada por Pedro Cortés, tendo sido co-adjuvado pelo co-managing partner, Luís Portela de Carvalho, contando com a participação coordenada de advogados dos escritórios de Lisboa, Porto e de Macau.

“A experiência acumulada, aliada à presença estratégica em Portugal e Macau – um dos maiores centros mundiais da indústria do jogo -, posicionou-nos de forma singular para responder às exigências deste concurso público e às necessidades específicas do Grupo Barrière que, ao fim de várias décadas, será responsável por uma nova concessão do casino da Póvoa de Varzim, marco importante na história dos casinos em Portugal”, segundo explicou Pedro Cortés à Advocatus.