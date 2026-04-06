Novo CEO da Sibs toma posse com “desafios exigentes pela frente”

A Sibs, dona da rede Multibanco e do MB Way, anunciou nesta segunda-feira a cooptação de João Mello Franco como presidente da comissão executiva da empresa de pagamentos. A confirmação desta nomeação dá início a “um novo ciclo de gestão num momento em que o ecossistema europeu de pagamentos enfrenta uma profunda transformação”, refere o grupo num comunicado.

“A minha ambição é clara: reforçar a liderança da SIBS no mercado português, continuando a elevar os padrões de qualidade e inovação que nos distinguem. É nessa base sólida, na confiança das soluções que desenvolvemos para o mercado nacional, que assenta a nossa ambição de ser uma referência europeia inegável, partilhando a nossa experiência com outras geografias de forma sustentada”, declarou o gestor, que era administrador comercial do Banco CTT desde 2016. “Os desafios que temos pela frente são exigentes”, acrescentou.

A notícia da escolha deste gestor para a liderança da Sibs já tinha sido avançada pelo ECO em janeiro. A necessidade de procurar um novo líder para a Sibs resultou da decisão da antiga CEO, Madalena Tomé, de deixar o cargo para assumir a função de diretora de serviços financeiros e do comité executivo da francesa Worldline, a segunda maior prestadora de soluções de pagamento para empresas da Europa.

Durante este período, a liderança executiva da Sibs vinha a ser desempenhada pelo chairman Vítor Fernandes: “Numa altura em que os pagamentos europeus enfrentam uma agenda regulatória e competitiva de enorme exigência, a escolha do João Mello Franco reflete as prioridades estratégicas do grupo: consolidar a relação com os nossos clientes nacionais, como um parceiro sólido, inovador e eficiente, reforçando a nossa posição como referência europeia nos pagamentos, executando com rigor a expansão internacional e garantir que a Sibs continua a criar valor sustentável para os seus acionistas e para os mercados onde opera”, afirma este, citado na mesma nota.

Para o chairman da Sibs, João Mello Franco tem um perfil que “combina experiência financeira de relevo, visão digital e uma capacidade demonstrada de liderar em contextos de elevada complexidade e escala”. A administração da Sibs integra ainda Hélder Neves com o pelouro financeiro, Teresa Mesquita como as operações, Rui Lima com a pasta internacional e Ricardo Madeira com a tecnologia.

“Formado pela Universidade Católica Portuguesa e com um MBA pelo INSEAD, João Mello Franco traz para a Sibs uma carreira marcada por cargos de liderança em contextos de elevada complexidade. Iniciou o seu percurso profissional na McKinsey & Company, onde progrediu de business analyst a associate principal, com atuação em mercados como Espanha, Polónia, França, Marrocos, Chile e Argentina, nas áreas de banca, seguros, media e energia. Seguiu-se uma trajetória no setor bancário português”, lembra a Sibs.

Na banca nacional, o gestor foi “responsável de Marketing, Inovação e Canais Diretos no Banco Espírito Santo; membro executivo do conselho de administração do Novobanco, com responsabilidade sobre retalho, canais digitais, marketing, comunicação e crédito ; e, mais recentemente, Chief Commercial and Marketing Officer e membro do conselho de administração Executivo do Banco CTT, onde liderou as áreas de, Estratégia, Canais Digitais e Inovação, Qualidade e Melhoria de processos, Rede Comercial, Parcerias, Marketing e Comunicação”.

A Sibs é detida pelos maiores bancos num modelo de coopetição. É o principal operador do mercado de pagamentos em Portugal, explorando a rede MB e também os populares meios de pagamento Multibanco e MB Way. Está presente em vários países, incluindo Polónia, Roménia, França e Países Baixos, além dos PALOP.